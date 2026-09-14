Tam yol ileri!

Vincenzo Italiano önderliğinde sezona güçlü bir giriş yapan Beşiktaş'ın öne çıkan istatistikleri şöyle: Siyahbeyazlı ekip, bu sezon oynadığı 11 resmi maçından 9'unu kazandı, 2'sini kaybetti. Maç başı 2.45 puan ortalaması yakaladı. Toplamda 20 gol atarken bunların 11'ini son 3 karşılaşmada bularak hücum açısından geliştiğini de gösterdi. Bu sezon evinde oynadığı 6 müsabakayı da kazandı. Baskılı futbolun karşılığını söz konusu maçların tamamında ilk yarıları önde kapatarak aldı. 13 farklı futbolcu skora direkt etkide bulundu. 3 gol ve 2 asistle Orkun Kökçü zirvede yer aldı. 7 isim, hem gol attı hem de asist yaptı. Takımın geneline yayılan hücum performansı teknik ekibi oldukça sevindirdi.

RAKİPLERİNE ŞANS TANIMIYOR

Kartal, sezonun geride kalan bölümünde ağlarında sadece 5 top gördü, rakiplerine çok az gol şansı tanıdı. 11 maçın 10'unda rakiplerini 1 gol beklentisinin altında tuttu. Sadece Midtjylland'ı 2-0 yendiği maçta Danimarka ekibi 1.28 gol beklentisi yakaladı. Süper Lig'de en az iş düşen file bekçisi Alexander Nübel oldu. Alman kalecinin koruduğu kaleye sadece 9 şut geldi, 4 gol yedi. +8 averajla yoluna devam eden Beşiktaş, 2003-04 sezonundan bu yana en yüksek averajı yakaladı. 6'sı Avrupa, 5'i Süper Lig olmak üzere oynadığı maçların ilk yarısında gol yemedi.

RIDVAN MARSİLYA MAÇINA YETİŞİYOR

Kartal'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor maçında sakatlığı nedeniyle görev alamadı. 25 yaşındaki oyuncunun adalesinde gerilme ve ödem ortaya çıkarken Marsilya maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Deneyimli ismin durumu yakından takip edilirken hafta başı itibarıyla takım antrenmanlarına başlaması halinde Fransız ekibine karşı sahada olması planlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör