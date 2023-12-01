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Giriş Tarihi: 1.12.2023

Tarihi hezimet

Tarihi hezimet

90 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, sahasında her hattıyla tel tel döküldü. Konuk takım Nielsen, Thiago (2), Onyedika ve Olsen ile sonuca gitti

Kartal, 36 yıl sonra ilk kez evindeki bir Avrupa mücadelesinde kalesinde beş gol birden gördü

TARAFTARLARDAN BÜYÜK PROTESTO
Beşiktaş'ta karşılaşmayı az sayıda taraftar takip etti. Tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. İkinci yarıda üst üste gelen goller sonrası siyah-beyazlı futbolseverler, oyunculara tepki göstererek, "Formaları çıkarın çıplak oynayın" diye tezahürat yaptı. Protestolar maç sonunda da devam etti.

TEK İSABETLİ ŞUT 68. DAKİKADA
BEŞIKTAŞ, hücumda son derece etkisizdi. Öyle ki, siyah-beyazlı takımın ilk isabetli şutu 68. dakikada Chamberlain ile geldi. Kara Kartal toplamda ise 7 şut denemesinde bulundu. Bunların 6'sı çerçeveyi bulamadı. Buna karşılık Club Brugge 13 şutta 10 isabetle oynadı.

KARTAL SEVİNCİ KONUK TAKIMDAN
Club Brugge'ün beşinci golünü kaydeden Anderas Skov Olsen, sevincini Kartal işareti yaparak yaşadı. Belçika ekibinin teknik direktörü Ronny Deila ise İstanbul'a kazanmak için geldiklerini ancak bu kadar farklı bir skoru beklemediklerini söyledi.

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