Tarihi hezimet

Kartal, 36 yıl sonra ilk kez evindeki bir Avrupa mücadelesinde kalesinde beş gol birden gördüBeşiktaş'ta karşılaşmayı az sayıda taraftar takip etti. Tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. İkinci yarıda üst üste gelen goller sonrası siyah-beyazlı futbolseverler, oyunculara tepki göstererek,diye tezahürat yaptı. Protestolar maç sonunda da devam etti.BEŞIKTAŞ, hücumda son derece etkisizdi. Öyle ki, siyah-beyazlı takımın ilk isabetli şutu 68. dakikada Chamberlain ile geldi.Bunların 6'sı çerçeveyi bulamadı. Buna karşılık Club Brugge 13 şutta 10 isabetle oynadı.Club Brugge'ün beşinci golünü kaydeden Anderas Skov Olsen, sevincini Kartal işareti yaparak yaşadı. Belçika ekibinin teknik direktörü Ronny Deila ise İstanbul'a kazanmak için geldiklerini ancak bu kadar farklı bir skoru beklemediklerini söyledi.