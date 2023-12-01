Tarihi hezimet

90 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, sahasında her hattıyla tel tel döküldü. Konuk takım Nielsen, Thiago (2), Onyedika ve Olsen ile sonuca gitti
Kartal, 36 yıl sonra ilk kez evindeki bir Avrupa mücadelesinde kalesinde beş gol birden gördü
TARAFTARLARDAN BÜYÜK PROTESTO
Beşiktaş'ta karşılaşmayı az sayıda taraftar takip etti. Tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. İkinci yarıda üst üste gelen goller sonrası siyah-beyazlı futbolseverler, oyunculara tepki göstererek, "Formaları çıkarınçıplak oynayın" diye tezahürat yaptı. Protestolar maç sonunda da devam etti.
TEK İSABETLİ ŞUT 68. DAKİKADA
BEŞIKTAŞ, hücumda son derece etkisizdi. Öyle ki, siyah-beyazlı takımın ilk isabetli şutu 68. dakikada Chamberlain ile geldi. Kara Kartaltoplamda ise 7 şutdenemesinde bulundu. Bunların 6'sı çerçeveyi bulamadı. Buna karşılık Club Brugge 13 şutta 10 isabetle oynadı.
KARTAL SEVİNCİ KONUK TAKIMDAN
Club Brugge'ün beşinci golünü kaydeden Anderas Skov Olsen, sevincini Kartal işareti yaparak yaşadı. Belçika ekibinin teknik direktörü Ronny Deila ise İstanbul'a kazanmak için geldiklerini ancak bu kadar farklı bir skoru beklemediklerini söyledi.