Tartışmasız favoriyiz!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Adalı, ''Evet sancılı bir dönem geçiriyoruz. Bunu her zaman söylüyoruz. Bazı şeyler kolay olmuyor ama bu takım oturacak. Transfer döneminde takviyeler yapacağız, taraftarımızın içi rahat olsun'' dedi. Beşiktaş Başkanı, Sergen Yalçın için de ''Hocanın memnun olmadığı futbolcular değil, takımın genel halinden sıkıntılı. Biz o ne istiyorsa yapacağız'' ifadesini kullandı.

GEDSON GİTMEK İSTEDİ

Adalı, çok tartışılan Gedson Fernandes için de ''Bu işin parayla pulla alakası yok. Gedson gerçekten gitmek istedi. Bunları ne çabuk unutuyoruz'' yorumunu yaptı. Başkan, gönderilen futbolcular konusunda ''Yönetim olarak ben bizi başarılı buluyorum, iyi işlere imza attık. Önemli olan sistemi oturtmak. Ahmet gider, Mehmet kalır, sistemi bozmamak lazım. Mevcut scout ekibinden 2-3 kişi Sergen Yalçın'ın scout ekibinde de çalışacak'' dedi.



BAHİS İŞİNİN DEVAMI GETİRİLMELİ

Beşiktaş Başkanı Adalı, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bahisçi hakemler için de şu yorumu yaptı: Bizim Beşiktaş olarak bir terbiyemiz, duruşumuz var. Bir maçı kazanmak için o duruşu bozmayız ama bu işin de peşini bırakmayacağız. Futbol Federasyonu'nun başlattıkları bahis işinin devamını getirmeleri gerekiyor. Sonuna kadar takipçisiyiz. Türk futbolunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. Beşiktaş'ın haklarını da sonuna kadar savunacağız. Bize diyorlar ki kulübün hakkını savunmuyorsunuz, öyle bir şey yok. TFF'ye gidip onlara ricada bulundum, 2-3 tane hakem arkadaşları çağırın da bizim maçları izlettirin diye. Bu işlerin inine inmemiz lazım. Türk futbolu için çok önemli günler yaşıyoruz.''



ARAT, BANA İHTARNAME GÖNDERDİ

Serdal Adalı, eski başkan Hasan Arat için de önemli ifadeler kullandı: Hasan Arat bana ihtarname yolladı, bazı konuları yanlış anlatmışım. Polonya'daki kulüp bizim açıklamalarımızdan dolayı rahatsız olmuş, Arat'a mektup yollamış. Bu hayatın akışına aykırı. Beşiktaş'a niye yazmıyorsunuz mektubu. Transferlerdeki 'Hayatın normal akışına uygun değil' lafı Denetim Kurulu'nun saptaması. Her iki transfer için de (Muçi ve Musrati) bu oyunculara çok yüksek bedeller ödenmiş. Dönemin ikinci başkanı da sürece dahil edilmiş.''



RAFA'NIN KEYFİ ÇOK YERİNDE!

Adalı, durumu çok tartışılan Portekizli futbolcu için şunları söyledi: "Rafa Silva'nın keyfi yerinde, bir mutsuzluğu yok. Türkiye'ye gelirken bazı şeyler söylemiş. Mesela 'Sabahları spor salonuna çıkmam' diyor. Sergen Hoca'nın da öyle şeyi yok, o çıkmaz bu çıkmaz falan. Kendine göre bir disiplini var. 'Devre arasında gidecek' lafı benim de kulağıma geldi, şu ana kadar konuştuğumuz bir şeyi yok. Ağrıları var ama kendisine dedik espri de olsa Fenerbahçe maçında oynamalısın diye. Rafa Silva'yı herkes seviyor."