Tavares için son teklif!

Ara transferde henüz kadrosuna takviye yapmayan ve Paulista, Svensson, Jurasek ve Mert Günok ile yollarını ayıran Beşiktaş, artık ilk transferlerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nuno Tavares için 15 milyon Euro talep eden Lazio'ya bonus dahil 10 milyon Euro'luk bir paket teklif etti.
Tavares için birçok menajerin Lazio cephesinde devreye girdiği ve Beşiktaş'ı zorlamaya çalıştıkları kaydedildi. Ancak Başkan Adalı, önerdikleri ücretin son rakam olduğunu belirterek cevap için 2 gün süre verdi. Aksi takdirde hazır kıta bekleyen Vasco da Gama'nın Brezilyalı sol beki Lucas Piton yola çıkacak.