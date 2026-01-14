Tavares için son teklif!

Ara transferde henüz kadrosuna takviye yapmayan ve Paulista, Svensson, Jurasek ve Mert Günok ile yollarını ayıran Beşiktaş, artık ilk transferlerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.Tavares için birçok menajerin Lazio cephesinde devreye girdiği ve Beşiktaş'ı zorlamaya çalıştıkları kaydedildi. Ancak Başkan Adalı, önerdikleri ücretin son rakam olduğunu belirterek cevap için 2 gün süre verdi.