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Giriş Tarihi: 9.9.2022 10:42 Son Güncelleme: 9.9.2022 10:43

Tayyip Talha, Fener biletiyle Kara Kartal’a gitti

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Tayyip Talha, Fener biletiyle Kara Kartal’a gitti

Adana Demirspor'un genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe yönetiminin aldığı uçak bileti ile dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelip, Beşiktaş’la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, iki gün önce Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'a 1.4 milyon Euro bonservis teklifi yaptı. Aynı gece Fenerbahçe de devreye girdi. Mavi-lacivertliler 1.5 milyon Euro bonservis bedeli, 300 bin Euro başarı bonusu ve sonraki satıştan %25 pay istedi.

Beşiktaş, talebi 2 yıl içinde taksitlerle ödeme koşuluyla kabul etti. F.Bahçe'nin önerisi ise Serdar Dursun artı 1 milyon Euro oldu. Adana Demir, Serdar'la görüştü ancak anlaşma sağlayamadı. Bir kez daha devreye giren Kartal'ın bonservis bedelini 1 yıla yayılmış taksitler halinde ödeyeceği belirtildi.

Tayyip Talha ise dün saat 13.10 uçağını kaçırınca akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. 4 yıllık imza atan 22 yaşındaki stoperin biletini, anlaşma sağlanacağını varsayan ancak saf dışı kalan Fenerbahçe'nin aldığı ortaya çıktı.

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Tayyip Talha, Fener biletiyle Kara Kartal’a gitti
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