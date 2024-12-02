Tazminat kralı!

Beşiktaş Kulübü, son 24 yılda yabancı teknik adamlara verdiği tazminatta 4 büyükler arasında rekorun sahibi oldu. Siyah-beyazlılarda Fernando Santos'un ardından yine bir çalıştırıcı sezon sonunu göremedi. Süper Lig'deki 3 yenilgi ve 1 beraberlik ile UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv karşısında alınan mağlubiyetin ardından yolların ayrıldığı Giovanni van Bronckhorst ve ekibine toplam 3.4 milyon Euro ödenecek.2004-05 yılında gönderilen Del Bosque'ye 8.5 milyon Euro veren Beşiktaş, 2006-07'de Jean Tigana'ya 3 milyon, 2010-11 döneminde Bernd Schüster'e 1 milyon, 2022-23'te Valerien İsmael'e 600 bin, geçen sezon da Fernando Santos'a 500 bin Euro ödedi.