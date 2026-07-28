Teklif az maaş yüksek

Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında kadrosunda düşünmediği futbolcuların kazandığı yıllık ücretler sorun çıkarıyor. Siyah-beyazlılar, Jean Onana, Al Musrati, Felix Uduokhai ve Milot Rashica'yı kadrosunda değerlendirmiyor. Bu nedenle oyuncuların bir yerle anlaşarak teklif getirmelerini bekliyor. Ancak Onana 1.5, Musrati 2.6, Uduokhai 1.7 ve Rashica ise 2.5 milyon Euro garanti ücretli sözleşmeye sahip. Son olarak Uduokhai ile görüşen Schalke, oyuncunun maaşından dolayı anlaşma sağlayamadı. Rashica için de benzer bir durum söz konusu. Kosovalı oyuncuya Amedspor'un teklif yaptığı ama ilgilenmediği, önceliğinin İstanbul'da kalmak ya da Almanya'ya dönmek olduğu ifade edildi.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör