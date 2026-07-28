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Giriş Tarihi: 28.07.2026

Teklif az maaş yüksek

Teklif az maaş yüksek
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Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında kadrosunda düşünmediği futbolcuların kazandığı yıllık ücretler sorun çıkarıyor. Siyah-beyazlılar, Jean Onana, Al Musrati, Felix Uduokhai ve Milot Rashica'yı kadrosunda değerlendirmiyor. Bu nedenle oyuncuların bir yerle anlaşarak teklif getirmelerini bekliyor. Ancak Onana 1.5, Musrati 2.6, Uduokhai 1.7 ve Rashica ise 2.5 milyon Euro garanti ücretli sözleşmeye sahip. Son olarak Uduokhai ile görüşen Schalke, oyuncunun maaşından dolayı anlaşma sağlayamadı. Rashica için de benzer bir durum söz konusu. Kosovalı oyuncuya Amedspor'un teklif yaptığı ama ilgilenmediği, önceliğinin İstanbul'da kalmak ya da Almanya'ya dönmek olduğu ifade edildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Teklif az maaş yüksek
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