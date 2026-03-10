Telefon kayıtları incelensin!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Başkanı Ahmet Ürkmezgil'in verdiği iftar davetinin ardından basınla sohbette bir araya gelerek gündeme dair konuştu. Portekizli VAR eğitmenlerinintutarsız ve dürüst olmadıklarınısöyleyen Adalı, MHK BaşkanıFerhat Gündoğdu'nun da istifasınıistedi. İşte açıklamaları: "MHK'de görev alan Portekizli VAR eğitmenleri ile ilgili büyük şüphelerim var. Portekiz'den de bu isimler için görüşmeler yaptım. Kendileriyle ilgili bir kişi bile düzgün bir şey söylemedi. O ekibin dürüst olduğuna inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum. O koridorun veodanın maç anındaki kamera görüntülerikamuoyuna açıklansın. Eğitmen diye getirdiğin insanlar da 1.5 sene burada birilerini eğiteceğim derken maalesef eğitemiyor ve ben dedim ki bu Portekiz'li ekipten rahatsızım. Galatasaray maçını oynarken bu adamları federasyon sınırlarına sokmayın dedim. Bana işleyişi anlattılar ben de işleyişi bilmiyorum dedim. Özellikle okoridordaki VAR'ın bulunduğuyerdeki görüntüleri görmekistiyorum. Gerekirsetelefon bağlantısı kayıtlarınıda isteyeceğiz. Bunun peşini bırakmayacağız, başka türlü bu işler çözülmez. MHK BaşkanıFerhat Gündoğdu istifa etmeli,kuruluna hakim olamıyor."