Telefon kayıtları incelensin!

Giriş Tarihi: 10.03.2026

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Başkanı Ahmet Ürkmezgil'in verdiği iftar davetinin ardından basınla sohbette bir araya gelerek gündeme dair konuştu. Portekizli VAR eğitmenlerinin tutarsız ve dürüst olmadıklarını söyleyen Adalı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da istifasını istedi. İşte açıklamaları: "MHK'de görev alan Portekizli VAR eğitmenleri ile ilgili büyük şüphelerim var. Portekiz'den de bu isimler için görüşmeler yaptım. Kendileriyle ilgili bir kişi bile düzgün bir şey söylemedi. O ekibin dürüst olduğuna inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum. O koridorun ve odanın maç anındaki kamera görüntüleri kamuoyuna açıklansın. Eğitmen diye getirdiğin insanlar da 1.5 sene burada birilerini eğiteceğim derken maalesef eğitemiyor ve ben dedim ki bu Portekiz'li ekipten rahatsızım. Galatasaray maçını oynarken bu adamları federasyon sınırlarına sokmayın dedim. Bana işleyişi anlattılar ben de işleyişi bilmiyorum dedim. Özellikle o koridordaki VAR'ın bulunduğu yerdeki görüntüleri görmek istiyorum. Gerekirse telefon bağlantısı kayıtlarını da isteyeceğiz. Bunun peşini bırakmayacağız, başka türlü bu işler çözülmez. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmeli, kuruluna hakim olamıyor."

