Terminatör

Kartal, bu sezon çıktığı 6 müsabakayı da kazanırken ağlarında hiç top görmedi

RIDVAN'DAN İKİNCİ DUBLE

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, bu sezon ilk tabela katkısını gerçekleştirdi. Zalgiris karşısında ilk 12 dakikada 2 asist birden yaptı. Önce kornerdenOh'a attıran 25 yaşındaki futbolcu, ardındanMurillo'yu buldu. Beşiktaş formasıyla toplamda 10 asiste ulaşmayı başardı. Kariyerinde ikinci kez bir maçta duble asiste imza atan Rıdvan, daha önce 27 Mayıs 2023'te Rangers formasıyla St. Mirren'i üzmüştü.

VLAHOVİC SON YARIM SAAT

Beşiktaş'ın süper starı Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. 60. dakikada Oh'un yerine dahil olan Sırp forvet, 1 isabetli şut ve 1 isabetli orta buldu. Yüzde 66,7 pas isabeti ile oynarken, girdiği 5 ikili mücadelenin 2'sini kazandı. Vlahovic karşılaşma sonrası taraftarlara üçlü çektirdi.

OH: BELKİ ŞAMPİYON DA OLURUZ

BU sezon Murillo'nun yanı sıra Hyeon-gyu Oh ilk golünü kaydetti. Oh, ayrıca Beşiktaş lehine penaltı yaptıran isim oldu. Güney Koreli yıldız, maçın ardından "Ben, Dusan ve Semih ile çok iyi bir santrfor hattımız var. Kadromuz çok iyi, belki şampiyon da olu ruz" ifadelerini kullandı. Murillo ise, "Ceza sahasına girmeyi sevi yorum. Rıdvan'ın asisti çok güzeldi. Hocamızın enerjisini de hissed iyoruz. Oyunun sistemimiz raki bi domine etmek üzerine kurulu. Bu sistemde biz bekler de hücuma katkı sağlıyoruz" dedi.

ARADA DAĞLAR KADAR FARK VAR!

TOPLAM oyuncu değeri 9.85 milyon Euro olan Kauno Zalgiris'in ilk 11'nin toplamı ise 2 milyon Euro'ydu. 237 milyon Euro'luk kadro değerine sahip Beşiktaş ise 116 milyon Euro'yu bulan 11'iyle sahaya çıktı. Zalgiris'in en pahalı oyuncusu olarak Amine Benchaib (800 bin Euro) dikkat çekerken Kartal'ın en değerlisi Vlahovic (35 milyon Euro) sonradan oyuna dahil oldu.



TROSSARD ENDİŞELENDİRDİ

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, maçın 70. dakikasında rakibinin sert faulü sonrası oyuna devam edemedi. 72'de yerini Rashica'ya bırakan yıldız futbolcuya saha kenarında buz tedavisi uygulandı. İtaliano, talebesi için "Acısı varama sakatlığı yok" açıklamasını yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör