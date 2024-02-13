TFF ile Kartal buzları eritti

Beşiktaş yönetimi, hafta içi TFF'ye görüşme talebinde bulunmuş, Başkan Mehmet Büyükekşi de siyah-beyazlıların kupa maçı öncesi görüşme yapılmasının etik olmadığını iletmişti. Bu görüşme dün oldu. Beşiktaş Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez, Büyükekşi ile Riva'da 2.5 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdi. Olumlu geçen atmosferdeVardar görüşme ile ilgili şunları söyledi: "Sadece Beşiktaş değil, Türk futboluyla ilgili konuları dile getirdik. Türk futbolunun genel konusu, güven eksikliği.Kendisi de Beşiktaş Kulübü'ne uzak olmadığını ifade etti."FRANSIZ basınının haberine göre; MLS ekibi LA Galaxy, Aboubakar'a 18 aylık bir teklifte bulundu. Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncusunu 15. haftadaki F.Bahçe derbisi sonrası kadro dışı bırakmış, Santos'un göreve gelmesinin ardından Kamerunlu forvet affedilmişti. Tecrübeli golcünün, siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi 2025'e kadar devam edecek.