Top artık Masuaku’da

Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku, siyahbeyazlı forma altında son günlerini geçiriyor. Gözden çıkarılan ve yerine takviye düşünülen tecrübeli sol bek de gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.önceki gün Hull City, Olympiakos ve İtalya'dan bir kulübün 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini duyurmuştu. İşte gelişmeler: İngiltere Championship ekibi Hull City, deneyimli savunmacıya olan ilgisini bir sonraki aşamaya taşıyarak resmi teklif yaptı. Ancak Masuaku'ya olan ilgi bununla sınırlı değil.Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu da daha önce iki sezon formalarını giyen ve West Ham'a 7 milyon Euro bonservisle gönderdikleri eski oyuncuları için Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan bilgi aldı.Bu tekliflerden sonra futbolcunun ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılması kesinleşti gibi. Gelen tüm teklifleri değerlendirmeye alan oyuncunun 12 Ocak'ta Türkiye'de resmen başlayacak transfer döneminin ardından seçeceği yeni takımına imza atacağı belirtildi.