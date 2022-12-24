Top artık Masuaku’da

Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu ile 12 Ocak’ta resmen başlayacak ara transferde yollar ayrılacak. Masuaku, Hull City, Spezia ve Olympiakos kulüplerinin tekliflerini değerlendirip, yeni takımını seçecek
Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku, siyahbeyazlı forma altında son günlerini geçiriyor. Gözden çıkarılan ve yerine takviye düşünülen tecrübeli sol bek de gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. SABAH SPOR önceki gün Hull City, Olympiakos ve İtalya'dan bir kulübün 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini duyurmuştu. İşte gelişmeler: İngiltere Championship ekibi Hull City, deneyimli savunmacıya olan ilgisini bir sonraki aşamaya taşıyarak resmi teklif yaptı. Ancak Masuaku'ya olan ilgi bununla sınırlı değil.
KAREMBEU, KAZANCI İLE TRANSFER İÇİN TEMAS KURDU
Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu da daha önce iki sezon formalarını giyen ve West Ham'a 7 milyon Euro bonservisle gönderdikleri eski oyuncuları için Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan bilgi aldı. Ayrıca İtalya Serie A'dan da SpeziaCalcio yetkilileri Masuaku'nuntemsilcileriyle görüştü. Bu tekliflerden sonra futbolcunun ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılması kesinleşti gibi. Gelen tüm teklifleri değerlendirmeye alan oyuncunun 12 Ocak'ta Türkiye'de resmen başlayacak transfer döneminin ardından seçeceği yeni takımına imza atacağı belirtildi.