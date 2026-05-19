Toppmöller liste başı

Beşiktaş'ta dün hareketli saatler yaşandı… Öğlen saatlerinde teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ile tesislerde bir araya geldi. 1.5 saat süren görüşmenin ardından KAP'a "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir" açıklaması yapıldı. 30 Ağustos 2025'te başlayan 2. Sergen Yalçın dönemi böylece resmen bitti. Bu kararın ardından gözler siyah-beyazlı takımın başına geçecek yeni isme çevrildi.

FRANKFURT GENÇ TEKNİK ADAMI KOVMUŞTU

Beşiktaş'ta öne çıkan isim teknik direktörlük kariyerine 2021'de Bayern Münih'te yardımcı antrenör olarak başlayan 45 yaşındaki Dino Toppmöller… Alman hoca, 1 Temmuz 2023'de teknik direktörlüğüne getirildiği Frankfurt'a 18 Ocak 2026'da veda etti. Bu süreçte Frankfurt, 121 maçta 1.55 puan ortalaması yakaladı. Şu an boşta olan Toppmöller, Beşiktaş'a gelmeye sıcak. Bu isimle siyah-beyazlıların kötü gidişin ardından devre arasında da bir görüşme yaptığı öğrenildi.

LUCESCU İÇİN 4 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA

Razvan Lucescu her dönem Beşiktaş'ın gündemine gelen bir isim. Babası Mircea Lucescu nedeniyle hem camiayı hem de ülke futbolunu yakından tanıyor. 57 yaşındaki Rumen çalıştırıcı teklife olumsuz değil ancak Yunan ekibi PAOK'la bir yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlattı. Lucescu'nun çıkış bedeli 4 milyon Euro. Son olarak Crystal Palace'ı çalıştıran Oliver Glasner, Beşiktaş'ın listesinde. Ancak 54 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye'de çalışma fikrine ilk etapta sıcak olmadığını belirtti. Başkan Serdal Adalı dün birinci ağızdan Şenol Güneş'le çalışmayı düşünmediğini kameralara açıkladı. Başakşehir'de başarılı bir sezon geçiren Nuri Şahin ismi de yerliler listesinde yer alıyor.



'ARTIK TEPKİLERE GÖĞÜS GERECEK GÜCÜ KALMAMIŞ'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yolların ayrılması sonrası şu açıklamayı yaptı: "Önümüzdeki sezonun plan ve programını yapmak için planlı bir görüşmeydi. Kötü bir sezon geçirdik. Tepkiler ki hocanın en fazla takıldığı hadise. Canı yanan taraftar bağıracak. Bunu saygıyla karşılıyorum. Hocanın bu tepkilere göğüs gerecek gücü kalmadığı için karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık. Hayırlısı olsun. Ortaya çıkan durumdan memnun değiliz ama bir şeyden vazgeçecek değiliz. Her bağırıldığında bırakıp gidemeyiz."



AYRILIĞA EN ÇOK DJALO SEVİNDİ

SİYAH-BEYAZLILARIN stoperi Tiago Djalo, Sergen Yalçın'ın istifasının ardından olay bir paylaşım yaptı. Sosyal medyadan secdeye eğildiği bir fotoğrafı yayınlayan 26 yaşındaki oyuncunun bu hareketi Sergen Yalçın'ın ayrılığına gönderme olarak yorumlandı. Daha önce Yalçın'ın görevde kalması halinde Djalo'nun takımdan ayrılacağı ifade edilmişti.