Transfer için büyük zirve!

F.Bahçe galibiyetiyle, 2025'i keyifli bitiren Beşiktaş'ta gözler ara transfere çevrildi. Derbiye hasta olduğu için gidemeyen başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın, transfer zirvesi gerçekleştirecek. Öncelik stoper, sol bek ve orta saha olurken bütçe el verirse diğer mevkilere de hamleler yapılacak. İşte son durum:

1-SOL BEKE HADJAM: Jurasek'in kiralık kontratı sonlandırılacak. Adaylar Young Boys'tan Jaouen Hadjam, Boca Juniors'tan Lautaro Blanco ve Vasco da Gama'dan Lucas Piton. Hadjam için 8 milyon Euro, Blanco için 10 milyon, Piton için 7.5 milyon Euro talep ediliyor.

2-STOPERE AGBADOU: Oyuncunun beklentisi yıllık 3-3.5 milyon Euro maaş. Burada kritik nokta Wolwerhampton'ın geçen sezon 20 milyon Euro'ya Reims'ten kadrosuna kattığı oyuncu için bonservisli satış istemesi. Yönetim kiralama hedeflerken, opsiyonun 15 milyon Euro'nun altında olmasını amaçlıyor.

3-ORTADA ADAY ÇOK: Sergen Yalçın'ın en çok üzerinde durduğu mevki 6 ve 8 numara oynayabilen bir orta saha profiliydi. Listede Rangers'tan Nicolas Raskin, Lorient'ten Arthur Avom, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan gibi isimler var. Raskin'in maliyeti 15 milyon Euro olduğu için çok zor görülüyor. Salih'in, bonservisini alması bekleniyor.

4-KANATTA FIRSAT PEŞİNDE: Inter'den Luis Henrique teknik ekibin beğendiği bir isim. Ancak İtalyan ekibinde son dönemde sakatlıkların yaşanmasıyla forma giymeye başlayan 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi 20 milyon Euro'dan aşağı değil. Fırsat transferi kovalanıyor.

5-KALE İÇİN ÖNERİLER VAR: Bu mevki kulübün önceliği değil ama gelen öneriler akılları karıştırdı. Bunlardan ilki Chelsea'den Filip Jörgensen, diğeri ise Tottenham'dan Antonin Kinsky. İki kaleci için de Kartal'ın kriteri 1.5 yıl kiralık ve satın alma opsiyonlu seçenek. Bu olmazsa transfere sıcak değil.



DERBİ ÖDÜLÜ 8 GÜN İZİN

Siyah-beyazlılar, F.Bahçe galibiyetiyle devre arasına moralli girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, takıma 8 gün izin verdi. 1 Ocak'ta Ümraniye'de toplanacak takım, 2 Ocak'ta Antalya'ya kampa gidecek. Daha önce 12 Ocak'ta planlanan dönüş 10 Ocak'a çekildi.