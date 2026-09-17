Trossard yok, Orkun şüpheli

Beşiktaş
Teknik Direktörü İtaliano, ağrıları bulunan Trossard'ın Marsilya maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. "Tendonunda ağrı var"
diyen deneyimli hoca, "Umarım Amed maçına yetişir"
ifadesini kullandı. Belçikalı oyuncunun, dün idmanda kendini denediği ancak yarım bıraktığı öğrenildi. Öte yandan ayak parmağındaki çatlak nedeniyle pazartesi günü idmanı tamamlayamayan Orkun, salı günü ve dün antrenmanda yer aldı. Kaptan, oynamak istiyor ancak karar bugün verilecek.
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Mete Efendioğlu - Editör