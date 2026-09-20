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Giriş Tarihi: 20.09.2026

Trossard’a sakatlık engeli

Trossard’a sakatlık engeli
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Beşiktaş'ta Erzurumspor FK maçı sonrası topuk bölgesinde ağrıları bulunan Leandro Trossard'ın son durumu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldızla ilgili açıklama yaparak, MR sonuçlarında topuk kemiğinde ödem oluştuğunu duyurdu. Ayrıca oyuncunun Amed maçında görev almayacağı belirtildi. Belçika Milli Takımı'na davet alan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kampa katılacağı, burada milli takım doktorları tarafından kontrol edileceği ve durumuna Ogün karar verileceği aktarıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BEŞİKTAŞ

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Trossard’a sakatlık engeli
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