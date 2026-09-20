Trossard’a sakatlık engeli

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eşiktaş'ta Erzurumspor FK maçı sonrası topuk bölgesinde ağrıları bulunan Leandro Trossard'ın son durumu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldızla ilgili açıklama yaparak, MR sonuçlarında topuk kemiğinde ödem oluştuğunu duyurdu.
Ayrıca oyuncunun Amed maçında görev almayacağı belirtildi. Belçika Milli Takımı'na davet alan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kampa katılacağı, burada milli takım doktorları tarafından kontrol edileceği ve durumuna
Ogün karar verileceği aktarıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör