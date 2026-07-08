Trossard’da tek sorun imza parası

Transferde vitesi artıran Beşiktaş, sol beke Kassoum Ouattara, kaleye Alexander Nübel ve Doğan Alemdar, orta sahaya Salih Özcan, sol kanada İlhan Fakılı hamleleri gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesi taraftarına umut aşılayan yönetim, şimdi uzun süredir beklenen sol kanat takviyesini bitirmeye çok yaklaştı. Kartal, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun alınmasını çok istediği Leandro Trossard'ı nihayete erdirmek için Londra'daki menajeri ve avukatını İstanbul'a çağırdı. Bugün tarafların bir araya gelerek sözleşmede geriye kalan son pürüz olan imza parasını çözüme kavuşturmak hedefiyle görüşeceği kaydedildi. 1.5 milyon Euro imza parası özelinde pazarlık yapılacağı aktarıldı. 4 YILLIK ANLAŞMA YAPILACAK

7 milyon Euro maaş isteyen Belçikalı yıldızın da onayıyla imza aşamasına geçilmesi ve 4 yıllık kontratın tamamlanması bekleniyor. Daha önce oyuncunun kulübü Arsenal ile 18 milyon Euro bonservise el sıkışılmıştı. Siyah-beyazlılar, Belçika'nın Dünya Kupası macerası biter bitmez Trossard'a kavuşmayı planlıyor.



DÜNYA KUPASI'NIN ÇİLİNGİRİ!

BELÇIKA'YLA Dünya Kupası'nda mücadele eden Leandro Trossard, dev turnuvanın en çok şut pası veren oyuncusu konumunda. ABD'yi 4-1 yendikleri maçta 89 dakika sahada kalan yıldız isim, şimdiye kadar çıktığı karşılaşmalarda arkadaşlarına toplam 17 şut pası verdi. Şu ana kadar 2026 Dünya Kupası'nda ikişer gol ve asist üretmeyi başaran Trossard, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla da toplam 50 maça çıkmış ve 8 gol-10 asistlik bir performans sergilemişti.