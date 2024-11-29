Tükenmişlik sendromu!

Kartal'ın tek sayısı Rafa Silva'dan gelirken Immobile yine penaltı kaçırdıMaçın 87. dakikasında oyun bilinmeyen bir sebepten dolayı durdu. Herkes ne olduğunu merak ederken VAR'ın çalışmadığı ortaya çıktı. 4. hakem iki takımın hocasını yanına çağırıp, bilgilendirirken karşılaşmanın kalan bölümü VAR olmadan tamamlandı.Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, bu sezon 3. kez sakatlandı. Maccabi Tel Aviv karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ancak 15. dakikada rakibiyle girdiği pozisyonda sorun yaşayan 34 yaşındaki savunmacı, kısa bir süre kendisini denedi ancak sonrasında oyuna devam edemedi. Daha önce Süper Lig'de Gaziantep müsabakasında sakatlanan Paulista, Avrupa'da da Malmö sınavında aynı problemle karşı karşıya kalmıştı. Brezilyalı yıldız, bu sezon toplamda 4 maçta takımını yalnız bıraktı. Bu arada sakatlık yaşayan bir diğer futbolcu Uduokhai de ilk yarının sonunda kulübeye geldi.Beşiktaş'ta sarı kart gören Arthur Masuaku, cezalı duruma düştü. Demokratik Kongolu futbolcu siyah-beyazlı takımın deplasmanda Bodo/Glimt ile oynayacağı maçta takımdaki yerini alamayacak.Lig'deki 8 golün 5'ini penaltıdan bulan, G.Saray'a Süper Kupa'da yine penaltıdan ağları sarsan, toplam 12 golünün 6'sını penaltıdan kaydeden Ciro Immobile, UEFA Avrupa Ligi'nde, bu konuda tam tersi bir performans sergiliyor. Altın Ayakkabı ödüllü İtalyan yıldız, Beşiktaş'ın 3-1 kaybettiği Frankfurt maçının ardından, dün akşam da Maccabi Tel Aviv önünde penaltı atışından yararlanamadı.KANICHOWSKY, Maccabi Tel Aviv'in ilk golünü attıktan sonra İsrail bayrağını gösterip asker selamı verdi. Avrupa Şampiyonası'nda Bozkrut selamı veren Merih Demiral'ı sportif olmayan nitelikli davranışlar sergilediği, futbolun itibarını zedelediği gerekçesiyle 2 maçla cezalandıran UEFA'nın Kanichowsky konusunda nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.İngiliz gazeteci Karl Hansen, İsrail'in işlediği savaş suçlarına rağmen cezalandırılmadığını belirtti. Hansen "İsrail, Filistin'i işgal edip Filistinlilere zulmettiği için çok daha önce bu yaptırımları hak etmişti ancak ceza almaması tam anlamıyla bir çifte standart ve ikiyüzlülük örneği. Beşiktaş ev sahibi avantajını kaybederek Macaristan'da oynadı. Bu da İsrail ve kulüplerinin cezalandırılmak yerine ödüllendirildiği anlamına geliyor" dedi.Beşiktaşlı yöneticiler, maçı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi. UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti. Karşılaşmayı Necip Uysal ile birlikte locadan izleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Avi Luzon'un telefonlarına cevap vermediği öğrenildi.