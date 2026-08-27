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Giriş Tarihi: 27.08.2026

Tur kesin değil konsantreyiz

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Tur kesin değil konsantreyiz
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Kauno Zalgiris rövanşı için basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu: "Avrupa Ligi'ne girmek bizim için çok büyük bir hedef. Yarın (bugün) iyi bir sonuç alarak Avrupa Ligİ'ne kalmak istiyoruz. İlk maçı kazandık ama dün de (önceki gün) aynı skorlu bir maç vardı ve o takım elendi (Celtic 3-0'ın avantajına rağmen rövanşta 5-1 yenilerek LASK Linz'e elendi). O yüzden tura kesin olarak bakamayız. Sonuna kadar konsantre olmamız ve kazanmamız gerekiyor. Bir avantajımız var ama sanki 0-0 gibi çıkacağız. Beşiktaş, Avrupa'da olmalı!" Yeni transfer Poku ile ilgilide "Ofansif bir kanat oyuncusu. Bire birde iyi, hızlı ve 23 yaş altında. Gerçek bir kanat oyuncusu. Cumadansonra bizimle olacak ve rekabete girecek" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VİNCENZO İTALİANO #KAUNO ZALGİRİS #CELTİC #BEŞİKTAŞ

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Tur kesin değil konsantreyiz
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