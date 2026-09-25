Türkiye mükemmel

İtalyan basınına konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, "Belki Süper Lig, Avrupa'nın en büyük 5 liginden daha düşük seviyede ancak kaliteli ve gelişmeye devam ediyor. Çünkü buraya sürekli kaliteli futbolcular ve yabancı hocalar geliyor" dedi. Türkiye'deki ortamın olağanüstü olduğunu belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Stadyumlar yeni, üstleri kapalı, çok büyük ve tutkuyla dolu. İnanılmaz bir coşku var. Son olarak ligin yeni takımlarından Amed'e deplasmana gittik. Orada 40 bin kişi vardı. İnanılmaz bir cehennem ortamı vardı. Çocukken İtalya'daki stadyumların sahip olduğu atmosferin aynısını burada yaşıyorum. Her gün ayrı bir mücadele yaşanıyor. Gerçekten çok şaşırdım."

BEŞİKTAŞ ŞAŞIRTICI BİR SEVİYEYE ULAŞTI

"Kamp döneminde kadronun dörtte üçü genç oyunculardan oluşuyordu. Yeniden yapılanma sürecinin içindeydik. Ardından Dünya Kupası nedeniyle birçok oyuncu takıma çok geç katıldı. Avrupa Ligi ön elemesinde geçen sezon turnuvanın sürprizlerinden biri olan Midtjylland ile karşılaşacağımız için endişeliydik. Hazır olmadığımızı düşünüyorduk ama onları iki maçta da yendik. Sonra yolumuza devam ettik, kadroyu tamamladık, milli oyuncular geri döndü, Vlahovic geldi. Bugün geldiğimiz noktada, başlangıçtaki şartlar düşünüldüğünde Beşiktaş şaşırtıcı bir seviyede. Ben bile bunu beklemiyordum."





EN İYİSİ BENİM YANIMDA: DUSAN

İtaliano, Beşiktaş'la sözleşmeyi imzaladığı gün Vlahovic'le konuştuğunu belirterek, "Kulüp de onun transferi konusunda benimle hem fikirdi. Sonunda, hâlâ büyük değeri ve parlak bir geleceği olan 26 yaşındaki bir oyuncuyu kadromuza kattık. Formuna kavuşursa, birkaç yıl önceki Vlahovic'e geri dönebilir. Şu ana kadar ligde 4 maçta 5 gol attı, onu tam kapasiteye ulaştırmaya çalışıyoruz. Dusan, Avrupa futboluna hâlâ çok şey katabilir, çok genç" ifadelerini kullandı. Deneyimli hoca, "Antrenörlüğünü yaptığınız ve kalbinizde yer eden üç oyuncu kim?" sorusuna ise "Birkaç gün önce Biraghi'yle konuştum, ama Spezia'dan Terzi ve De Silvestri ile de görüşüyorum. En iyisi ise benim yanımda: Dusan" ifadelerini kullandı.





HERKES G.SARAY'I YENMEK İSTİYOR!

Kulübün kendisine dört hedef verdiğini dile getiren İtaliano, "Birincisi Avrupa Ligi lig aşamasına kalmaktı ve bunu başardık. İkinci hedef üst sıralardaki takımların hemen arkasında yer almak. Üçüncüsü bir oyun kimliği oluşturmak. Dördüncüsü ise geleceği olan bir oyuncu grubu yaratmak. Benden şampiyonluk istemediler. Ancak zirveden kopmamamız gerekiyor. Gelecek sezon daha fazlasını başarmayı deneyebiliriz. Burada yıllardır sürekli Galatasaray kazanıyor ve herkes bu hegemonyayı kırmak istiyor" diye konuştu.

'SALİH DE ROSSİ GİBİ'

Beşiktaş'ta farklı sistemleri dönüşümlü kullandıklarını vurgulayan İtaliano, şöyle devam etti: "Salih Özcan sayesinde hem tek ön liberoyla hem de çift ön liberoyla oynayabiliyorum. Olaitan'ı da kullanabiliyorum. Olaitan çok ilginç bir genç oyuncu. Salih sahadayken sistem 4-3-3 gibi görünüyor çünkü savunma hattının içine giren bir oyuncu. Roma'daki eski De Rossi gibi."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör