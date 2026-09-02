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Giriş Tarihi: 2.09.2026

Türkiye’de Vlahovic şov!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Türkiye’de Vlahovic şov!
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Beşiktaş'ın Süper Lig'in yeni ekibi Çorum'u 6-2 yendiği maça, 3 gol birden atan Dusan Vlahovic damgasını vurdu. Juventus'tan bedelsiz olarak siyah-beyazlı takıma gelen 26 yaşındaki forvetin hattrick'i, İtalya'da büyük yankı buldu. İtalyan gazetelerinin manşetlerinde Sırp yıldız ve Beşiktaş vardı.İşte yapılan o yorumlar: La Gazzetta Dello Sport: Vlahovic, Türkiye'de adeta patlama yapıyor. Calciomercato: Vlahovic, fırtına gibi esti. Tuttosport: Vlahovic, Vincenzo İtaliano yönetiminde yeniden çıkışa geçti. Eski Juventus oyuncusunun şovu farklı galibiyeti getirdi. Tuttomercato: Beşiktaş Park'ta oynanan ve ev sahibi ekibin 6-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın yıldızı, şüphesiz Dusan Vlahovic oldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DUSAN VLAHOVİC

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Türkiye’de Vlahovic şov!
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