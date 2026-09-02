Türkiye’de Vlahovic şov!

Beşiktaş'ın Süper Lig'in yeni ekibi Çorum'u 6-2 yendiği maça, 3 gol birden atan Dusan Vlahovic
damgasını vurdu. Juventus'tan bedelsiz olarak siyah-beyazlı takıma gelen 26 yaşındaki forvetin hattrick'i, İtalya'da büyük yankı buldu. İtalyan gazetelerinin manşetlerinde Sırp yıldız ve Beşiktaş vardı.İşte yapılan o yorumlar: La Gazzetta Dello Sport:
Vlahovic, Türkiye'de adeta patlama yapıyor. Calciomercato:
Vlahovic, fırtına gibi esti. Tuttosport:
Vlahovic, Vincenzo İtaliano yönetiminde yeniden çıkışa geçti. Eski Juventus oyuncusunun şovu farklı galibiyeti getirdi. Tuttomercato:
Beşiktaş Park'ta oynanan ve ev sahibi ekibin 6-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın yıldızı, şüphesiz Dusan Vlahovic oldu.
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Mete Efendioğlu - Editör