Üç isimde mutlu son

Beşiktaş
, sol bek için Monaco'nun 21 yaşındaki oyuncusu Kassoum Ouattara, sol kanat yerli alternatifi olarak Clermont'tan İlhan Fakılı ile büyük ölçüde anlaştı. Kartal'ın Bayern Münih'in deneyimli eldiveni Alexander Nübel ile de son noktada olduğu kaydedildi. Şimdi sıra bonservis görüşmelerinde… Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 2'de 4 gol, 5 asistlik performans gösteren İlhan için 2.5 milyon Euro'luk bonservis üzerinden temaslar sürüyor. Ouattara içinse Monaco, zorunlu satın alma koşuluyla son isteğini 8 milyon Euro net ücret ve yanında sonraki satıştan pay olarak Beşiktaş'a iletti.
Nübel konusunda ise siyah-beyazlı yönetim, 10 milyon Euro seviyelerine kadar çıkmış durumda. Bayern Münih, 20 milyon Euro isterken bu bedelin düşmesi için kıyasıya pazarlık yapılıyor.