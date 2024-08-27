Uduokhai geldi Colley yolcu

Siyah-beyazlılarda Felix Uduokhai'nin takıma katılmasıyla sol stoperde sayı 3'e çıktı. 14 yabancı kuralından dolayı yabancı sayısını azaltması gereken Beşiktaş'ta, an itibarıyla rakam 16. Amartey ve Chamberlain ile yollarını ayıracak siyah-beyazlılar, yeni takviyeler için oyuncu göndermek zorunda. Gambiyalı stoper Omar Colley'e, Yunan kulübü PAOK 1.2 milyon Euro maaş teklif etti. Ancak Kartal'da 1.5 milyon Euro kazanan Colley, aradaki farkı talep ediyor. Görüşmeler sürüyor.BEŞİKTAŞ'IN eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup 31 yaşında kramponlarını astı. Tecrübeli oyuncu, "Her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak anılmak istediğim için Türkiye'de başka kulüpte oynamam mümkün değildi. Futbola dair yeterli hedefler olmadığı için profesyonel kariyerimi sonlandırma kararı aldım" diyerek veda kararını açıkladı. 8 yıl siyah-beyazlı takımda forma giyen Oğuzhan, Beşiktaş'ta 3 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.