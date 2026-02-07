Kahramanmaraş merkezli 2023'teki 6 Şubat depremleri Türkiye'nin yakın tarihindeki en yıkıcı afetlerden biri olarak kayıtlara geçti ve milyonlarca kişiyi derinden etkiledi, derin bir acıya dönüştü. Asrın felaketinin ardından Türkiye birlik ruhunu yılmadan ve büyük bir çabayla hep ortaya koydu, devlet tüm imkânlarıyla yaraları sarmak için seferber oldu. Depremin ardından bölgeye koşan kulüplerimiz ve TFF de büyük felaketi unutmadı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yöneticiler, Hatay 23 Temmuz Konteyner Kenti'nde vatandaşlarla buluştu. Beşiktaş dernekleri ve taraftarları katkılarıyla hazırlanan yardım malzemeleri depremzedelere teslim edildi.

TÜM ÜLKEMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Beşiktaş yaptığı açıklamada ise "Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz" dedi. Spor camiası şu mesajları paylaştı... Galatasaray: "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz." Fenerbahçe: "6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve özlemle anıyor; yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz." Trabzonspor: "Benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." TFF: "Deprem felaketinin 3. yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere rahmet ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."