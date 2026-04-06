Utanmanız varsa istifa edin!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, her maçta VAR ve hakem açıklaması yapmaktan yorulduklarını ve sıkıldıklarını söyledi. Adalı, "Son dakikada saçma sapan bir hadise var! Bir parça utanmaları, sıkılmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün. Yeter artık. Portekizli eğitmenler 1.5 yıldır görevde, kimi eğitmişler! Konu mahkemeye gelince veriyorlar. Şerefleri varsa onlar da görevi bıraksın. Bizi zaten 3-4 hafta önce temizlediler. Bizim iddiamız mı var ligde? Yok… Fenerbahçe'nin böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Yok… Diğer 17 takım da VAR'dan bizim kadar şikâyet ediyor. MHK başkanı ve yardımcısı böyle devam ettikçe Türk futbolunun bir santim ileriyle gitme ihtimali bulunmuyor. Utanmaları varsa Türk futbolunun yakasından düşerler" diye konuştu.