Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Varsa yoksa Rios!
Giriş Tarihi: 31.08.2026

Varsa yoksa Rios!

Benfica, gönderilmesi gündemde olan 26 yaşındaki futbolcu için 30 milyon Euro istiyor. Siyah-beyazlılar, deneyimli isme teklif yaptı. Olumlu yanıt gelirse kulübüyle masaya oturulacak. Orta saha transferine 20-25 milyon Euro bütçe ayrıldı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Varsa yoksa Rios!
  • ABONE OL

Beşiktaş, orta saha transferinde hareketli saatler yaşıyor. Siyah-beyazlılar, Tottenham'dan bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Pape Matar Sarr'ın Juventus'u tercih etmesi üzerine farklı adaylara yöneldi. Bu kapsamda Benfica'nın tecrübeli ismi Richard Rios, Kartal'ın gündemine girdi. Kolombiyalı ön liberonun son dönemde kulübünden ayrılacağı konuşuluyor. Portekiz ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini ise 30 milyon Euro olarak belirledi. Beşiktaş, orta saha transferine 20-25 milyon Euro civarında bütçe ayırdı. Deneyimli oyuncuyla dün de görüşmeler gerçekleştirildi. Rios'la Roma'nın da ilgilendiği ancak henüz Benfica ve oyuncuyla temasa geçmediği gelen bilgiler arasında.

AMİR VE MUSRATİ İLE YOLLAR AYRILDI
Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş'ta bir yandan da ayrılıklar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Jean Onana ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar dün de iki isimle sözleşmeyi feshetti. Kulüp, Boşnak orta saha Amir Hadziahmetovic ve Libyalı ön libero Al-Musrati ile karşılıklı anlaşılarak vedalaşıldığını duyurdu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#AMİR HADZİAHMETOVİC #BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Varsa yoksa Rios!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA