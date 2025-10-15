Vazgeçilmez dörtlü!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, göreve gelmesinin ardından en çok şansı 4 isme verdi. Siyah-beyazlılarda 52 yaşındaki teknik adamın başında olduğu 6 karşılaşmada da Rafa Silva, Tammy Abraham, Mert Günok ve David Jurasek forma giydi. Kırmızı kart cezası nedeniyle Göztepe sınavını kaçıran Orkun Kökçü ise 5 maçta oynayarak bu 4'lüyü izledi. Bu oyuncuların yanı sıra Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı ve Vaclav Cerny 4'er müsabakada görev yaparken, Emirhan Topçu 3 maçta sahaya çıktı.

RIDVAN YILMAZ FORMA BEKLİYOR

Takımı yeniden ayağa kaldırması için göreve getirilen Sergen Yalçın ile Kara Kartal, 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Milli ara sonrası dönüşü Gençlerbirliği ile yapacak siyah-beyazlılarda tecrübeli çalıştırıcının, performansından memnun olmadığı Jurasek'i kesip sol bekte Rıdvan'ı oynatması bekleniyor.