Vlahovic formasına kavuşuyor

Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, dönüyor. Fenerbahçe derbisinde "hakareti" nedeniyle PFDK tarafından 1 maç ceza alan Sırp yıldız, ligdeki Erzurum karşılaşmasında yoktu. Marsilya önünde yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek 26 yaşındaki forvet, gol yollarındaki en büyük koz olacak. Öte yandan Erzurum sınavında adalesinde ödem tespit edildiği için olmayan Rıdvan Yılmaz da sol bekte formasını geri alacak.

KARTAL EVİNDE YIKILMIYOR

BEŞIKTAŞ, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekibi Marsilya'yı ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, bu sezon içerideki 6 maçı da kazandı. Avrupa'da Midtjylland (1-0), Kralove (1-0) ve Zalgiris'i (3-0) yenen Kartal, ligde Eyüp (1-0), Çorum (6-2) ve Erzurum'u (3-0) mağlup etti. Avrupa'ya direkt katılan Marsilya, ligde çıktığı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet yaşadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör