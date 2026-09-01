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Giriş Tarihi: 1.09.2026

Vlahovic için çok ısrar ettim

Ogün ŞAHİNOĞLU
Vlahovic için çok ısrar ettim
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, 4 yıl aradan sonra 6 gollü galibiyet yaşadı. Ocak 2022'de Fiorentina ile Genoa'yı 6-0 deviren İtaliano, 6-2'lik Çorum FK galibiyetini ise şu sözlerle anlattı: "Ligin üçüncü haftasındayız, daha çok çalışıyoruz ve çalıştıkça gelişeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Dusan Vlahovic'in fizik kalitesi iyi seviyede olursa, böyle devam edecek. Kulüple konuşurken çok ısrar ettim. Umarım böyle devam eder. Bir golcü için önemli olan gol atmak ve bu maçta çok başarılıydı. Fenerbahçe derbisi herkes için çok önemli. Ligin dördüncü haftası, lig daha çok uzun. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi performans göstererek gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Derbide değerimizi göstermek istiyoruz. Puan ve puanlar istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Benim de ilk derbim olacak. Elimizden geleni yapmak istiyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO İTALİANO

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Vlahovic için çok ısrar ettim
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