Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Vlahovic işi zora girdi
Giriş Tarihi: 13.06.2026

Vlahovic işi zora girdi

Vlahovic işi zora girdi
  • ABONE OL
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Juventus ile sözleşmesi biten Dusan Vlahovic'i listesine dahil etmişti. Ancak oyuncunun talepleri işi zora soktu. 26 yaşındaki ismin sezon başına 8 milyon Euro maaş ve 15 milyon Euro imza parası istediği öğrenildi. Ayrıca Juventus'tan da siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Çizme basını, Serie A ekibinde yaşanan dönüşümün transfer stratejilerinde değişime neden olabileceği belirtildi. La Gazzetta dello Sport, bu kapsamda Vlahovic'in durumunun yeniden masaya yatırılacağını yazdı. Ayrıca teknik direktör Luciano Spalletti'nin de oyuncunun takımda kalmasını istediği ifade edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Vlahovic işi zora girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA