Vlahovic paniği!

Beşiktaş yönetimi, oyuncusu Dusan Vlahovic için verilecek karara kilitlendi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynanan maçta sarı-lacivertlilerin savunmacısı Milan Skriniar ile tartışma yaşayan Sırp forvet, yaptığı el hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. "Hakaret" gerekçesiyle Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak gönderilen Vlahovic, 2 ila 5 müsabaka arasında men cezasıyla karşı karşıya. TFF'nin sevkiyle birlikte Beşiktaş Kulübü'nün gözü, PFDK'nın bugün açıklayacağı karara çevrildi. Vlahovic'in men cezası alması halinde Beşiktaş, süratle Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusu gerçekleştirecek. Aynı maçta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli oyuncu Kerem Aktürkoğlu da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya gitmişti.



BEŞİKTAŞ'TA ROTASYON YOLDA

Beşiktaş Teknik Direktörü İtaliano; Erzurum, Marsilya ve Amed üçlüsünden oluşan yoğun periyotta rotasyona gidecek. 10 maçta 26 farklı futbolcuya süre veren İtalyan hoca, tüm oyuncualrından faydalanmak istiyor. İtaliano, Erzurum karşısında savunma, orta saha ve hücum hattında rotasyon planlıyor. Marsilya maçına daha dinlenmiş bir ana kadro isteyen Beşiktaş'ın çalıştırıcısı, 4-5 değişiklik yapacak. Erzurum'a karşı Djalo, Ouattara, Ndidi ve İlhan'ın ilk 11'e yakın olduğu, Oh'un santrforda değerlendirilmesinni beklendiği ifade edildi. Yarın Erzurumspor'u konuk edecek Kartal, 17 Eylül'de Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayacak. 3 gün sonra da Amed deplasmanına çıkacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör