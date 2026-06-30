Vlahovic’e açık çek!

Eksiklerini kapatmak hedefiyle farklı bölgeler için oyuncularla görüşen Beşiktaş yönetimi, bu isimleri tamamlayacak forveti de Dusan Vlahovic olarak belirledi. Fiorentina'dan öğrencisi olan Sırp yıldız ile 3 kez telefonda görüşen ve oyuncunun inadını kıran teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun ardından yönetim de gaza bastı. Tecrübeli futbolcuya, Juventus'tan beklentisi olan yıllık 8 milyon Euro'yu ödemeyi kabul eden başkan Adalı, 3 yıllık kontratı da masaya koydu. Başarılı santrforun pazarlık masasına oturması halinde rakamın bir miktar daha artırılabileceği ve bunun yanı sıra imza parası da teklif edildiği aktarıldı. Avrupa'dan başka teklifler de beklediği için zaman talep eden Vlahovic'e en iyi maaş, Beşiktaş'tan geldi.

SASSUOLO ŞAŞIRDI!

Beşiktaş'ın sol kanatta ilk sıraya yazdığı Leandro Trossard için ikna çalışmaları sürüyor. Kartal'ın bu bölge için ikinci rotası ise Armand Lauriente… Fransız oyuncunun kulübü Sassuolo geçen sezon istediği 18 milyon Euro'ya zam yaptı ve 25 milyon Euro talep etti. Beşiktaş frene bastı.