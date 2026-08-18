Vlahovic’in lisansı çıktı

Beşiktaş, Türkiye'nin yatırım bankacılığı ve aracılık faaliyeti kurumlarından biri olan Tera Holding ile futbol A takımı ve erkek basketbol takımını kapsayan 2 yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Burada açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2026-27 sezonuna galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Başkan Adalı, "Sahada keyif veren futbol için oyuncularımıza ve teknik heyetimize, tribündeki muhteşem destekleri için de büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum" dedi. Yeni transfer Dusan Vlahovic'in durumu hakkında da konuşan Adalı, "Oyuncumuzun lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor" ifadelerini kullandı. Sonra da müjdeli haber geldi. Lisansı çıkarılanSırp forvet, UEFA listesine de eklendi.Perşembe günü Kauno Zalgirismaçında ilk kez kadroda olacak.



BAŞKAN UCUZ ATLATTI!

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, Tera Holding ile imzalanan sponsorluk anlaşması için düzenlenen törende talihsiz bir an yaşadı. Tam kürsüye çıkarken bir anda dengesini kaybeden Başkan, neyse ki ciddi bir problem yaşamadı. Ayağa kalktıktan sonra iyi olduğunu söyleyen Adalı, objektiflere poz verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör