Weghorst Katar yolunda

KARTAL'IN gol silahı Weghorst, Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna seçildi. 30 yaşındaki forvet, sezon başında İngiltere Championship ekibi Burnley'den kiralanırken, 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kontrata eklenmişti. Bugüne kadar 15 kez Hollanda forması giyen Weghorst, 3 gol attı.
BEKE TAYFUR, KANADA REDMOND
ANTALYA karşısında sağ bekte Tayfur Bingöl'ün görev alması bekleniyor. Orta sahada Josef yerine Atiba'nın oynayacağı öğrenilirken kupada 1 gol-1 asist gerçekleştiren Redmond, N'Koudou'ya göre formaya bir adım daha yakın.