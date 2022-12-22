Weghorst’un kalması Beşiktaş’a bağlı

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, Dünya Kupası'nda da Hollanda adına forma giydi.Hollandalı futbolcunun geleceği hakkında konuştu. Halis,Bunu ödeyip, sözleşmesini uzatınca dedikodu kalmaz. Weghorst, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Taraftar da onu istiyor.Bu parayı başka bir takım ödeyebilir. Eintracht Frankfurt, Weghorst'u almak istiyor. Orada Kolo Muani ile Weghorst'u yan yana oynatmak istiyorlar" açıklamasını yaptı.Beşiktaş'la çıktığı 13 Süper Lig maçında 1156 dakika görev alan Weghorst, 6 gol atarken, 4 de asist yapmıştı. 1.97'lik santrfor Hollanda Milli Takımı'yla da Dünya Kupası'nda 4 maçta mücadele etti.BEŞIKTAŞ'TA Brezilyalı yıldız Josef de Souza'nın durumu belirsizliğini koruyor… Ankaragücü maçında sahaya giren taraftara vurduğu için ceza alan ve ayrılmak istediğini açıklayan 33 yaşındaki orta saha, sonrasında fikir değiştirdi. Yönetim de kalmasını istiyor ancak teknik direktör Şenol Güneş'in kararı henüz net değil. Tecrübeli hoca net bir karar vermek için dizinden yaşadığı sorun nedeniyle tedavisi süren yıldız oyuncunun takıma dönmesini ve performansını görmek istiyor.Souza önceki gün 4. çocuğunu kucağına aldı. Futbolcunun eşi Danielle Andre de Araujo, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe Josef Jr ismi verildi