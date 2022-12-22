Weghorst’un kalması Beşiktaş’a bağlı

“Taraftar onu, o da taraftarları çok seviyor. Beşiktaş biz parasını ödeyemeyiz derse o zaman durum değişir ve bu parayı ödeyecek takıma gider. Eintracht Frankfurt, Weghorst’u transfer etmek istiyor”
Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, Dünya Kupası'nda da Hollanda adına forma giydi. Wout Weghorst'unsiyah-beyazlı takıma transferindeönemli rol oynayan FIFA menajeriMithat Halis, Hollandalı futbolcunun geleceği hakkında konuştu. Halis, "Weghorst, Beşiktaş'tan neden ayrılsın?Weghorst'un satın alma opsiyonu 10 milyonEuro. Bunu ödeyip, sözleşmesini uzatınca dedikodu kalmaz. Weghorst, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Taraftar da onu istiyor. Beşiktaşbu parayı ödeyemeyeceğinisöylerse, o zaman durumdeğişir. Bu parayı başka bir takım ödeyebilir. Eintracht Frankfurt, Weghorst'u almak istiyor. Orada Kolo Muani ile Weghorst'u yan yana oynatmak istiyorlar" açıklamasını yaptı.
ŞAMPİYON ARJANTİN'E İKİ GOL ATMIŞTI
Beşiktaş'la çıktığı 13 Süper Lig maçında 1156 dakika görev alan Weghorst, 6 gol atarken, 4 de asist yapmıştı. 1.97'lik santrfor Hollanda Milli Takımı'yla da Dünya Kupası'nda 4 maçta mücadele etti. Özellikle çeyrek finalde Arjantinile oynanan karşılaşmada attığı ikigolle Portakallar'ı umutlandıran 30yaşındaki forvet, takımının elenmesineengel olamamıştı.
JOSEF BELİRSİZLİĞİ
BEŞIKTAŞ'TA Brezilyalı yıldız Josef de Souza'nın durumu belirsizliğini koruyor… Ankaragücü maçında sahaya giren taraftara vurduğu için ceza alan ve ayrılmak istediğini açıklayan 33 yaşındaki orta saha, sonrasında fikir değiştirdi. Yönetim de kalmasını istiyor ancak teknik direktör Şenol Güneş'in kararı henüz net değil. Tecrübeli hoca net bir karar vermek için dizinden yaşadığı sorun nedeniyle tedavisi süren yıldız oyuncunun takıma dönmesini ve performansını görmek istiyor.
4. KEZ BABA OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI
Souza önceki gün 4. çocuğunu kucağına aldı. Futbolcunun eşi Danielle Andre de Araujo, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe Josef Jr ismi verildi