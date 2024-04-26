Yabancı ağır bastı!

Siyah-beyazlılar, sezona Şenol Güneş ile başlayıp devamında takımı Burak Yılmaz'a emanet ederken ardından Rıza Çalımbay göreve getirilmişti. Ahmet Nur Çebi yönetiminden koltuğu devraldıktan sonra ilk önce Serdar Topraktepe'ye takımı emanet edip hoca arayışına girişen ve sonunda Fernando Santos'u getiren başkan Hasan Arat,yeniden takımı Topraktepe'ye teslim etti.Gözler ise yeni hocanın yerli mi yoksa yabancı mı olacağı konusunda verilecek karara çevrildi. Beşiktaş'ta şu ana dek bir takım yoklamalar yapıldı.Sergen Yalçın'ın adını telaffuz eden yönetici ve idareciler bulunurken, Şenol Güneş'ten yana tavrı olan sadece bir isim var. Yerli teknik adamdan yana karar verilmesi durumunda 51 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın ağır favori durumunda.Antalyaspor ile bitecek olan kontratını uzatmayan Yalçın, Beşiktaş'a dönme fikrine olumlu yaklaşıyor. Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin ile bir süre önce görüşülmüş ancak süreç olumsuz sonuçlanmıştı. Yabancı konusunda ise başkan Arat, Santos öncesi gidilen isimleri düşünmüyor. Bu nedenle yeniden önerilen Giovanni van Bronckhorst'a şimdilik sıcak bakmıyor.Beşiktaş, Süper Lig'de son şampiyonluğunu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı 2021-22 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde kazandı. Deneyimli hoca, siyahbeyazlı takımın başında 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması yakaladı. Yalçın kariyerinin ilk dönemlerinde Beşiktaş'ın genç takımlarında yardımcı antrenörlük de yaptı.