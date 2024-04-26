Yabancı ağır bastı!

Siyah-beyazlılar, sezona Şenol Güneş ile başlayıp devamında takımı Burak Yılmaz'a emanet ederken ardından Rıza Çalımbay göreve getirilmişti. Ahmet Nur Çebi yönetiminden koltuğu devraldıktan sonra ilk önce Serdar Topraktepe'ye takımı emanet edip hoca arayışına girişen ve sonunda Fernando Santos'u getiren başkan Hasan Arat, 16 maçın ardından kötü sonuçlar nedeniyle Portekizli ile yolları ayırıp
yeniden takımı Topraktepe'ye teslim etti.
CAMİADA GÖZLER VERİLECEK KARARDA
Gözler ise yeni hocanın yerli mi yoksa yabancı mı olacağı konusunda verilecek karara çevrildi. Beşiktaş'ta şu ana dek bir takım yoklamalar yapıldı. Yabancı teknik adam fikrine sıcak bakan yönetici sayısı, yerli isteyenlere göre daha fazla.
Sergen Yalçın'ın adını telaffuz eden yönetici ve idareciler bulunurken, Şenol Güneş'ten yana tavrı olan sadece bir isim var. Yerli teknik adamdan yana karar verilmesi durumunda 51 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın ağır favori durumunda.
SEZON SONU ANTALYA'DAN AYRILACAK
Antalyaspor ile bitecek olan kontratını uzatmayan Yalçın, Beşiktaş'a dönme fikrine olumlu yaklaşıyor. Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin ile bir süre önce görüşülmüş ancak süreç olumsuz sonuçlanmıştı. Yabancı konusunda ise başkan Arat, Santos öncesi gidilen isimleri düşünmüyor. Bu nedenle yeniden önerilen Giovanni van Bronckhorst'a şimdilik sıcak bakmıyor. Başkanın da ilk hedefinin yabancıdan yana olduğu, bunu da ekibine ileteceği belirtildi.
SON ŞAMPİYONLUK YALÇIN'LA GELDİ
Beşiktaş, Süper Lig'de son şampiyonluğunu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı 2021-22 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde kazandı. Deneyimli hoca, siyahbeyazlı takımın başında 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması yakaladı. Yalçın kariyerinin ilk dönemlerinde Beşiktaş'ın genç takımlarında yardımcı antrenörlük de yaptı.