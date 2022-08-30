Yabancı kuralı büyükleri engelliyor

Sivas galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada sözlerinediyerek başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, "Öz güvenimiz artıyor. Güçlü başlamayı istemiştik.İkinci yarı oyunu tutma noktasına gittik. Bir ara oyunun kontrolünü kaybettik. Büyük takım bunu 90 dakika yapmalı.ifadelerini kullandı. Fransız çalıştırıcı sahadaki yabancı sınırlaması ile ilgili soruya isecevabını verirken, sakatlarla ilgili iseşeklinde konuştu.Sivas karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, rakiplerine de fark attı! Kara Kartal, bu sezon ligde maçların ilk devrelerinde bulduğuen çok fileleri sarsan ekip durumunda. Beşiktaş ayrıcabu alanda da zirvede.KARŞILAŞMAYI 35 bin Beşiktaş taraftarı izlerken maç öncesinde de Kartal Yuvası mağazasında izdiham vardı. Beşiktaşlılar Dele Alli formalarına hücum ederken ayrıca 30 Ağustos zaferinin 100. yılı anısına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silueti ve imzasına olan ilgi çoktu. Taraftarlar formalarına Atatürk siluetlerini bastırdı.