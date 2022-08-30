Yabancı kuralı büyükleri engelliyor

Teknik direktör Valerien İsmael, “Çok güzel goller attık. Beşiktaş maçlara böyle başlar” derken, sahadaki 3 Türk kuralını da eleştirdi
Sivas galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada sözlerine "30 AğustosZafer Bayramı kutlu olsun. Büyükbir zafer elde edilmiş" diyerek başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, "Öz güvenimiz artıyor. Güçlü başlamayı istemiştik. Beşiktaş maçlaraböyle başlar. Çok güzel goller attık. İkinci yarı oyunu tutma noktasına gittik. Bir ara oyunun kontrolünü kaybettik. Büyük takım bunu 90 dakika yapmalı. Dele Alli iyiydi. Haftayadaha da iyi olacağız" ifadelerini kullandı. Fransız çalıştırıcı sahadaki yabancı sınırlaması ile ilgili soruya ise "3 Türk kuralı,büyük takımların üst düzey performansgöstermesini engelliyor" cevabını verirken, sakatlarla ilgili ise "Josef iyi yolda, 10güne ihtiyacı olabilir. Ghezall'ıtakip ediyoruz. Süreç yavaşilerledi" şeklinde konuştu.
İLK YARIDAN HERKESE FARK ATTI!
Sivas karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, rakiplerine de fark attı! Kara Kartal, bu sezon ligde maçların ilk devrelerinde bulduğu 8 golle en çok fileleri sarsan ekip durumunda. Beşiktaş ayrıca 16isabetli şutla bu alanda da zirvede.
TARAFTAR COŞTU, FORMALARA KOŞTU
KARŞILAŞMAYI 35 bin Beşiktaş taraftarı izlerken maç öncesinde de Kartal Yuvası mağazasında izdiham vardı. Beşiktaşlılar Dele Alli formalarına hücum ederken ayrıca 30 Ağustos zaferinin 100. yılı anısına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silueti ve imzasına olan ilgi çoktu. Taraftarlar formalarına Atatürk siluetlerini bastırdı.