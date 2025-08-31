Yalçın’ın göz bebeği Vaclav Cerny!

Lausanne'a elenerek Avrupa defterini kapatan Beşiktaş'ta hızlı bir gece operasyonuyla Solskjaer'in yerine takımın başına getirilen Sergen Yalçın, dün kulüp tarafından resmen açıklandı. 2 yıllık anlaşma sağlanan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 'Yeniden başlıyoruz' mesajıyla duyurulurken, yönetim eksikleri tamamlamak için gaza bastı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcının daha önce övgüyle bahsedip, "Hayran kaldım" dediği Vaclav Cerny'yi bitirmek için düğmeye bastı. Yalçın'ın, başkan Serdal Adalı ile yaptığı 2.5 saatlik toplantıda kadro planlamasına dair görüşlerinde öncelikle iki kanat oyuncusu istediği ve bu bölgelerin tamamlanması gerektiğini belirttiği kaydedildi.

HAMBURG'U REDDETTİ, BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Siyah-beyazlılarda scout şefi Eduard Graf'ın Wolfsburg ile Çek futbolcu için süreci yürüttüğü ve bu yılı kiralık geçirip bonservisini gelecek sezon alacak şekilde bir teklifle masada olduğu kaydedildi. Alman ekibi ise doğrudan bonservisiyle satışa sıcak bakıyor. Hamburg'un teklifini reddeden ve Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cerny ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.





MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI

Siyah-beyazlılarda yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturan ve yıllık 2.5 milyon Euro alacağı öğrenilen Sergen Yalçın, ilk iki antrenmanında vitesi artırdı. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Tempolu, baskılı, oyununu rakibe kabul ettiren bir takım olmalıyız. Herkes giydiği formanın ağırlığını bilecek. Ben sahada maçın her dakikasında mücadele eden, bırakmayan takım görmek istiyorum" dediği kaydedildi. Sergen Yalçın'ın ilk iki antrenmanı yüksek tempolu başlattığı belirtildi. Oynamayan ya da yedek kalan futbolcuların da yeni teknik adamın gözünde yer edinmek için hırslı olduğu ifade edildi.



Soru:

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı yeniden göreve getirdi. Siyah-beyazlılar, yeni hocası ile ne yapar?



Murat Özbostan

BEŞİKTAŞ'IN RUHU DÖNDÜ!

Beşiktaş'a elbet bir gün Sergen Yalçın geri dönecekti.. Dolayısıyla bu birliktelik asla sürpriz olmadı.. Serdal Adalı'yı Beşiktaş taraftarı eleştirmeye başladı.. Eğer Sergen hoca göreve getirilmese bu iş başka bir noktaya giderdi.. Sayın Başkan, doğru hamleyi hem de gece yarısı yaparak bir duvar oluşturdu. Artık yönetim ve başkan değil, bir eleştiri olursa Sergen Yalçın'ı bağlar.. Kısaca Başkan dedi ki, "Madem Sergen Yalçın'ı istiyorsunuz, buyurun getirdim.." Eğer yönetim daha fazla transfer desteği verir ve takım disiplinini sağlarsa Yalçın ile Beşiktaş ligde ilk 3 hedefine ulaşır.. Kısa vadede 5 maçta +10 puan toplayabilirse, momentum kazanır. Uzun vadede, şampiyonluk için Fenerbahçe ve Galatasaray'la sıkı rekabet gerekir. Taraftar ve kulüp ruhuyla birleşen Yalçın'ın sicili, başarıyı mümkün kılıyor; ama sabır ve destek şart! Beşiktaş bu sezon bir kupa kaldırır ama bu yönetim-taraftar uyumuna bağlı… Yalçın'ın taraftarla bağı güçlü; "Beşiktaş'ın ruhu" olarak görülüyor. Taraftar, "Sergen'le yeniden doğarız" havasında; bu enerjiyi sürdürmek için erken galibiyetler şart. Bunun için de Alanyaspor maçını mutlaka kazanmalı.



Ali Gültiken

HOCA BIÇILMIŞ KAFTAN!

Sergen Yalçın, Beşiktaş camiasının kılcal damarlarına kadar her şeyini bilen bir isim. Burada şampiyonluk yaşattı, kupa kazandı, yani yapmış, başarmış, tecrübeli bir isim. Beşiktaş'ın şu andaki geçmişten gelen kadrosunu da çok yakından tanıyan bir teknik adam. Oyuncuların kapasiteleri, ne yapabilecekleri konusunda bilgiye sahip. Göreve başladığı andan itibaren her oyuncunun röntgeni elinde var. Kadroya son dönemde katılan birçok isim de var. Bunlarla kadro ve oyun yapısını değiştirebilecek takım derinliğine de sahip. Bahsettiğimiz her şey aslında bugün ipin ucunda olan yönetimin en büyük ilacı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile beraber yeni bir oyun, yeni bir heyecan ve motivasyon ortaya çıkacak. Camianın da bağrına basacağı, arkasında olacağı bir efsane. O yüzden Beşiktaş açısından Sergen Yalçın biçilmiş kaftan diyebiliriz. Yüreklere yeni bir kıpırtı, yeni bir ümit dalgası getireceği çok aşikâr.



Fatih Doğan

YALÇIN'IN ESKİ HAVASI YOK!

Sergen Yalçın eski havasında değil. Taraftar nezdinde kredisi son şampiyonlukta bıraktığı kadar ama o süreçten bu yana tercihleri, davranışları ve açıklamalarıyla Beşiktaş kamuoyunun gözünde erozyona uğradığı bir gerçek. Lausanne maçı sonunda "Solskjaer istifa' diye bağıran taraftarların uzun bir aradan sonra ilk kez "Sergen Yalçın" diye tezahürat yapmadığını gördük. Ancak Sergen Yalçın'ın son şampiyonluğundan dolayı önemli bir kısım taraftar bir şans verilmesine sıcak bakıyordu. Öyle bir hale geldi ki 122 yıllık Beşiktaş camiası 6-7 aydır Ole ile Sergen Yalçın arasına sıkıştırıldı. Beşiktaş'ın genel yapısı şudur; Sergen Yalçın'a inanmasa da sözleşme imzaladığı için destek olur. Sergen Yalçın'ın, taşıdığı avantajlar kadar dezavantajları da var. Ole'ye göre çok daha güçlü ve iyi bir takımın başına geldi. Sergen Yalçın'ın başarılı olabilmesi için sadece kadro zenginliği yetmez. Onu motive edecek bir ekibe ihtiyaç var. Yalçın'ın sayacağı ve dikkate alacağı insan sayısı ne kadar çok olursa ve hoca ne kadar konsantre olursa o kadar başarılı olur. Umarım 14 kişiyle şampiyon olup ertesi yıl 23 kişilik iyi kadroyla erkenden havlu atıp gitmesiyle başlayan buhran süreci yine Sergen Yalçın'ın gelişiyle son bulur.