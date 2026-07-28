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Giriş Tarihi: 28.07.2026

Yeni aday Chabot!

Yeni aday Chabot!
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Beşiktaş, stoper transferinde rotasını belirledi: Jeff Chabot… Siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun Spezia'dan öğrencisi olan Alman futbolcu için harekete geçti. Stuttgart'ta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 1.95 metre boyunda ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladı. Piyasa değeri 15 milyon Euro gösterilen Chabot ile de temaslarda bulunuluyor. Kartal, bu transfer için istekli. Stoper bölgesinde diğer aday ise Flamengo'dan Leo Pereira… 30 yaşındaki futbolcu ve Brezilya ekibi ile önemli mesafe kat edildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Yeni aday Chabot!
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