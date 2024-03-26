Yeni gözde Querfeld

Yaşanan hayal kırıklıklarını yeni sezonda unutturmayı planlayan Beşiktaş, transferde hata yapmak istemiyor. Önemli yetenekleri takibe alan siyahbeyazlı kulübün gözlemcileri, gözüne Leopold Querfeld'i kestirdi. Rapid Wien'deki başarılı performansıyla dikkat çeken ve Avusturya Milli Takımı'na kadar yükselen 20 yaşındaki stoper için ön temaslar başladı.hakkında detaylı bir rapor hazırlanacak. Rapid Wien'de as kadronun önemli isimlerinden olan Avusturyalı oyuncunun, Alman takımlarının da gündeminde olduğu kaydedildi.RAPID Wien altyapısının ürünü olan Querfeld, takımının çeşitli yaş kategorilerinde (U15, U16, U18) forma giydikten sonra 2022'de A Takım'a çıktı. Stoperin yanı sıra ön libero ve sağ bekte oynayabiliyor. Avusturya Milli Takımı'na ilk kez çağrılan ve Slovakya maçında 45 dakika oynayan Querfeld, alt yaş milli takımlarında 20 kez görev yaptı.