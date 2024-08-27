Yeni rota Joao Mario

Takımın çehresini hem yeni transferlerle hem de ayrılıklarla değiştirenChelsea'den Angelo Gabriel ile iki hafta önce başlayan görüşmelerde anlaşma sağlandı.Portekiz basınına göre; Beşiktaş, Joao Mario'yu listeye ekledi. 31 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen başka kulüpler bulunurken Kartal da devreye girdi. Benfica forması giyen sol kanat için eski takım arkadaşı Rafa Silva da koz olarak kullanılacak.Siyah-beyazılılarda bir diğer seçenek ise Pablo Sarabia. Wolverhampton forması giyen İspanyol oyuncunun kulübüyle 1 yıl kontratı kalırken,