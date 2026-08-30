Yeniden Lukebakio!

Siyah-beyazlıların Ernest Poku takviyesi sonrası, gözler Vaclav Cerny ve Milot Rashica'ya çevrildi. İki oyuncu için de tekliflere kapı açıldı. Rashica'ya planlamada yer verilmezken Cerny'nin de ayrılması durumunda sağ kanada hamle gelecek. Kartal'ın geçtiğimiz yaz Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Cerny'ye eski kulübü Rangers talip. Beşiktaş, Çek futbolcu için 8-10 milyon Euro aralığında bonservis istiyor. İskoç ekibi, tecrübeli oyuncuyla da görüşmelere başladı.

İSKOÇLARIN TEKLİFİ BEKLENİYOR

Sözlü olarak Beşiktaş'ın kapısını çalan Rangers'ın, teklifini bugün resmiyete dökmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun olası ayrılığına hazırlık içerisinde. Kartal'ın gündeminde Dodi Lukebakio bulunuyor. Ernest Poku transferi öncesi de gündemde olan tecrübeli futbolcu için Benfica ile yapılan görüşmelerde kulübünün 20 milyon Euro üzeri talebi olmuştu. Beşiktaş, Cerny ayrılırsa rakamı aşağı çekip uygun bir ödeme planı çerçevesinde Belçikalı kanadın transferini gerçekleştirmeyi düşünüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör