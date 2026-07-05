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Giriş Tarihi: 5.07.2026

Yıldızlarımızı satmayacağız

Yıldızlarımızı satmayacağız
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Beşiktaş'ın Olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Serdal Adalı, yeni sezon için umut dolu mesajlar verirken takımda birçok oyuncuya teklif olduğunu söyledi. İşte Adalı'nın açıklamaları: "Hepimizin özlediği, sahada görmek istediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden şüphemiz yük. Önder Özen ve Italiano ile yakaladığımız pozitif havayı transferlerimizle sürdüreceğiz. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş inşa etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki sezonda futbol takımımızdan büyük mutluluk duyacağımıza inanıyorum. Aldığımız hiçbir oyuncu kulübümüzü zarara uğratmayacak. Bugün elimizde istediğimizde bonservis geliri elde edeceğimiz birçok oyuncu var. Orkun, Agbadou, Murillo, Oh, Djalo, Cerny, Ndidi ve diğer tüm oyuncularımız çok değerli. Hepsinin de piyasası var. Hepsine de teklif var. Ancak bizim futbolcularımızı satmak gibi bir niyetimiz yok."

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Yıldızlarımızı satmayacağız
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