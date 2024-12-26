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Giriş Tarihi: 26.12.2024

Zararı cebimden ödeyeceğim

Al-Musrati’ye Arabistan’dan ciddi teklifler olduğunu belirten Hüseyin Yücel, “Kulübümüz bonservis anlamında zarar görürse bunu kendi cebimden karşılayacağım” dedi

Ogün ŞAHİNOĞLU
Zararı cebimden ödeyeceğim

Siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda Serdal Adalı ile yarışacak olan başkan Hüseyin Yücel, Al-Musrati'nin devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Yücel, "Oyuncumuza Arabistan'dan ciddi teklifler var. Görüşmelerde son aşamaya geldik. Kulübümüz bu transferden bonservis anlamında herhangi bir zarar görürse ben bunu kendi cebimden karşılayacağım. Buradan taahhüt ediyorum. Hasan Arat'ın devamı değilim. Bizlerin de sorumluluğu varsa, hesap vermemiz gerekiyorsa vermekten çekinmeyiz" diye konuştu. Adalı'nın söylemlerini eleştiren Yücel, "Ne demek '600 milyon lirayı vereyim çekil.' Benim kefil olduğum bir kredi. Beşiktaş Başkanlık makamını ben 600 milyona satacak mıyım? Sayın Adalı bir yandan 'Paranı vereyim, düş Beşiktaş'ın yakasından' diyor, arka taraftan bana 'İkinci başkanım ol' diyor. Trajikomik bir durum bu aslında" ifadelerini kullandı. Hüseyin Yücel, ayrıca yönetim listesinde Feyyaz Uçar'ın olmadığını ancak kendisiyle profesyonel anlamda çalışabileceklerini sözlerine ekledi.

7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
11 milyon Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'ın en pahalı transferi olan Al-Musrati ile Al Kholod ilgileniyor. Siyah-beyazlı kulübe 5 milyon Euro'luk teklifle gelen Suudi ekibinin, pazarlıklar sonrası 7 milyon Euro'ya çıktığı öğrenildi.

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Zararı cebimden ödeyeceğim
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