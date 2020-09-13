Altay Samsunspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi? TFF 1. Lig Altay Samsunspor maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu ilk hafta karşılaşmaları oynanıyor. İzmir temsilcisi Altay, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Her iki takım taraftarları tarafından da canlı izlenecek olan mücadele yaklaştıkça, konuya yönelik araştırmalar da artış gösterdi. Peki, Altay Samsunspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek, şifresiz mi ve saat kaçta? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler...

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay Samsunspor maçı 13 Eylül Pazar saat 19.00'da TRT Spor (şifresiz) ve beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/ adresinden canlı takip edebilirsiniz.

ALTAY - SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacağı Altay maçının hakemi Onur Özütoprak oldu. Maçta Mehmet Şahan Yılmaz ve Mehmet Yıldırım yardımcı hakem, Emre Malok da 4. hakem olarak görev yapacak.