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Giriş Tarihi: 22.5.2021 21:07 Son Güncelleme: 22.5.2021 21:08

. Lig'de play-off finalinin adı belli oluyor! Samsunspor - Altınordu (CANLI)

TFF 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oluyor! Samsunspor - Altınordu CANLI

'e yükselme yarışında play-off finaline yükselme yarışı veren Samsunspor ve Altınordu, ilk finalist 'ın rakibi olmak için sahaya çıkıyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada, ilk maçı 1-0 kazanan Altınordu avantajlı konumda bulunuyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'e çıkacak son takım play-off maçlarının ardından belli olacak. Play-off yarı finallerinde İstanbulspor'u geçerek finale yükselen ilk takım olan Altay, Samsunspor - Altınordu eşlemesinden çıkacak olan rakibini bekliyor.

Samsunspor'a karşı ilk maçı kendi evinde 1-0 kazanan Altınordu, Samsun deplasmanında avantajını koruyarak play-off'ta Altay'ın rakibi olmanın peşinde. Saat 21.00'de başlayan karşılaşmanı canlı anlatımı haberimizde...

CANLI SKOR | SAMSUNSPOR 0-0 ALTINORDU

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Boli, Mücahit, Djedje, Savicevic, Gökhan, Yasin, Hamroun, Nadir.

Altınordu: Erhan, Yusuf, Sinan, Kahraman, Rahmi Oğulcan, Furkan, Metehan, Recep, Ahmet, Enis.

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TFF 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oluyor! Samsunspor - Altınordu (CANLI)
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