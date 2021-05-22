TFF 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oluyor! Samsunspor - Altınordu (CANLI)

Süper Lig'e çıkacak son takım play-off maçlarının ardından belli olacak. Play-off yarı finallerinde İstanbulspor'u geçerek finale yükselen ilk takım olan Altay, Samsunspor - Altınordu eşlemesinden çıkacak olan rakibini bekliyor.
Samsunspor'a karşı ilk maçı kendi evinde 1-0 kazanan Altınordu, Samsun deplasmanında avantajını koruyarak play-off'ta Altay'ın rakibi olmanın peşinde. Saat 21.00'de başlayan karşılaşmanı canlı anlatımı haberimizde...
CANLI SKOR | SAMSUNSPOR 0-0 ALTINORDU
İLK 11'LER
Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Boli, Mücahit, Djedje, Savicevic, Gökhan, Yasin, Hamroun, Nadir.
Altınordu: Erhan, Yusuf, Sinan, Kahraman, Rahmi Oğulcan, Furkan, Metehan, Recep, Ahmet, Enis.