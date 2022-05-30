1. Lig’de finalin adı: Bandırma-İstanbul

Ankaragücü ile Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off finalinin adı konuldu: Royal Hastanesi Bandırmasporİstanbulspor... Yarı final rövanşında Balıkesir ekibi, ilk karşılaşmada 1-0 mağlup olduğu Eyüpspor'u 3-0 devirerekfinal biletini aldı. Dolu tribünler karşısında oynanan müsabakaya Bandırma golle başladı. Rakibin elle müdahalesini hakem Suat Arslanboğa penaltı olarak değerlendirirken, 5. dakikada Philippe Kenybeyaz noktadan fileleri buldu. Eyüpspor, 18'de Ahmet Ildiz ile karşılık verse de gol VAR kararıyla iptal edildi. Bordobeyazlılar ilk yarı bitmeden45'te Alpay'la farkı ikiyeçıkardı. 58'de de Landel üçüncügolü atıp skoru belirledi ve Mustafa Gürsel'in çalıştırdığı Bandırmaspor finale yükseldi.
DADAŞ'IN NEFESİ YETMEDİ
İstanbulspor ise deplasmanda4-2 mağlup ettiği BüyükşehirBelediye Erzurumspor'a evinde1-0 yenilse de finale çıktı.İlk devrenin golsüz eşitliklegeçildiği mücadelede sarısiyahlılarsayısız fırsattan eliboş döndü. 85'te ev sahibindenAli Yaşar'ın, kaleye gidentopu eliyle engellemesiyleErzurum penaltı kazandı.Beyaz noktadan Novikovasağları bularak takımı önegeçirdi. Kalan dakikalardagol olmayınca İstanbulspor,2 Haziran Perşembegünü oynanacak finaldeBandırmaspor'un rakibi oldu.