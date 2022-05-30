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Giriş Tarihi: 30.5.2022

1. Lig’de finalin adı: Bandırma-İstanbul

1. Lig’de finalin adı: Bandırma-İstanbul

Balıkesir ekibi, ilk maçta 1-0 yenildiği Eyüpspor’u 3-0’la geçti. İstanbulspor da deplasmanda 4-2 devirdiği BB Erzurum’a 1-0 kaybetse de turladı

Ankaragücü ile Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off finalinin adı konuldu: Royal Hastanesi Bandırmasporİstanbulspor... Yarı final rövanşında Balıkesir ekibi, ilk karşılaşmada 1-0 mağlup olduğu Eyüpspor'u 3-0 devirerek final biletini aldı. Dolu tribünler karşısında oynanan müsabakaya Bandırma golle başladı. Rakibin elle müdahalesini hakem Suat Arslanboğa penaltı olarak değerlendirirken, 5. dakikada Philippe Keny beyaz noktadan fileleri buldu. Eyüpspor, 18'de Ahmet Ildiz ile karşılık verse de gol VAR kararıyla iptal edildi. Bordobeyazlılar ilk yarı bitmeden 45'te Alpay'la farkı ikiye çıkardı. 58'de de Landel üçüncü golü atıp skoru belirledi ve Mustafa Gürsel'in çalıştırdığı Bandırmaspor finale yükseldi.

DADAŞ'IN NEFESİ YETMEDİ
İstanbulspor ise deplasmanda 4-2 mağlup ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a evinde 1-0 yenilse de finale çıktı. İlk devrenin golsüz eşitlikle geçildiği mücadelede sarısiyahlılar sayısız fırsattan eli boş döndü. 85'te ev sahibinden Ali Yaşar'ın, kaleye giden topu eliyle engellemesiyle Erzurum penaltı kazandı. Beyaz noktadan Novikovas ağları bularak takımı öne geçirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca İstanbulspor, 2 Haziran Perşembe günü oynanacak finalde Bandırmaspor'un rakibi oldu.

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1. Lig’de finalin adı: Bandırma-İstanbul
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