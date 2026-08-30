Bursa geri döndü

TRENDYOL
1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, bu sezon 3 maçta 3 galibiyetle şov yapan Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı-kırmızılılarda Florent Hasani
penaltıdan ağları sarsarak takımını öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona ererken 58'de bu kez Bursaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen İheanacho, golünü atarak
eşitliği sağladı. 77'de İheanacho bu kez asist yaptı, Alperen Babacan
da fileleri havalandırdı. Diğer sonuçlar şu şekilde:
İstanbulspor- Karagümrük: 1-1, Batman Petrol- Sivas: 2-1, Mardin 1969-Van: 1-1.
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Mete Efendioğlu - Editör