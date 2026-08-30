Bursa geri döndü

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, bu sezon 3 maçta 3 galibiyetle şov yapan Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı-kırmızılılardapenaltıdan ağları sarsarak takımını öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona ererken 58'de bu kez Bursaspor penaltı kazandı. Topun başına geçeneşitliği sağladı. 77'de İheanacho bu kez asist yaptı,da fileleri havalandırdı.İstanbulspor- Karagümrük: 1-1, Batman Petrol- Sivas: 2-1, Mardin 1969-Van: 1-1.