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Giriş Tarihi: 30.08.2026

Bursa geri döndü

Bursa geri döndü
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TRENDYOL 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, bu sezon 3 maçta 3 galibiyetle şov yapan Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı-kırmızılılarda Florent Hasani penaltıdan ağları sarsarak takımını öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona ererken 58'de bu kez Bursaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen İheanacho, golünü atarak eşitliği sağladı. 77'de İheanacho bu kez asist yaptı, Alperen Babacan da fileleri havalandırdı. Diğer sonuçlar şu şekilde: İstanbulspor- Karagümrük: 1-1, Batman Petrol- Sivas: 2-1, Mardin 1969-Van: 1-1.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Bursa geri döndü
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