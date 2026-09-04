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Giriş Tarihi: 4.09.2026

Bursa evinde coştu

Bursa evinde coştu
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TRENDYOL 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yeşilbeyazlılara galibiyeti getiren golleri 45 ve 77. dakikalarda Kelechi Iheanacho, 58'de Halil Akbunar ve 67'de Duran Şahin kendi kalesine kaydetti. Timsahlar, bu sonuçla ligde 4. galibiyetini aldı ve 12 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. İstanbul ekibi ise 2 puanda kaldı. Kapalı gişe oynanan karşılaşmayı 40 bin 105 taraftar tribünden izledi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Bursa evinde coştu
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