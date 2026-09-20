Bursa’dan müthiş dönüş

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TRENDYOL 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor, müthiş bir dönüşe imza attı. Yeşil-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 29. dakikasında Doria ile Batman üstünlüğü aldı. 60'ta İheanacho penaltıdan eşitliği sağladı. 85'te Nijeryalı forvet yine sahneye çıkarak Bursa'ya zaferi getirdi. Bursaspor maç fazlasıyla liderliği aldı.