Seferovic’e güveniyoruz

A Milli Takımımız 2022 Dünya Kupası'nda yer almasa da Türk kökenli İsviçreli teknik direktör Murat Yakın, Katar'da İsviçre'nin başarısı için ter dökecek…Kupada işlerinin kolay olmadığını ancak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı ile yaptığımız sohbetten satır başları şöyle:Milli Takımı olarak Dünya Kupası'na tam anlamıyla hazırız. Seferovic'i kadroya davet ettik.Hiçbir problemi bulunmadığını ve oynamaya hazır olduğunu söyledi. Sağlık durumu da iyi.Ona ihtiyacımız var. Seferovic iyi bir forvet oyuncusu. Gol yollarında ona güveniyoruz.seneDünya Kupası elemelerindegayet iyiydik. Defans oyuncumuzAkanji, ManchesterCity'ye transfer oldu kibu kariyeri için çok önemlibir adım. Orada dahada tecrübe kazandı.Maçtan maçabakacağız çünkü her maç kendiiçinde bir final gibi geçecek.İyi yerleri hedefliyoruz. Brezilya,Sırbistan, Kamerun maçlarımızvar. Zorlu bir gruptayız ama bizde en iyi şekildehazırlandık.Milli Takımı oyuncularını çok beğeniyorum. Kaliteli bir ekip.Keşke Türkiye de Katar'da olsaydı. Bir dahaki turnuvalarda Türkiye'yi görmek ve İsviçre Milli Takımı olarak maç yapmak çok isteriz.İsviçre'deyim ama Türkiye ligini takip etmeyi ihmal etmiyorum. Özellikle geçen sene Trabzonspor maçlarını seyrettim. Çok güçlü bir futbol ortaya koydular.Sadece büyük takımlar değil Anadolu takımları da çok iyi durumdalar.top oynamış biri olarak Fenerbahçe'nin bende özel bir yeri var. 2 senemi geçirdim. Jorge Jesus çok iyi ve özel bir teknik adamÇok gol atıyorlar. Arda Güler gibi genç oyuncular için sabır lazım. Anahtar kelime kesinlikle o. Çok çalışmak gerekiyor. Her antrenör bu tarz oyuncuların takımında olmasını ister.Karıyerınde daha önce 7 farklı takım çalıştıran ve Ağustos 2021'den bu yana İsviçre'nin başında olan Basel doğumlu Türk antrenör Murat Yakın, İsviçre'yi Dünya Kupası'na taşıdı. 1998-2000 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen 48 yaşındaki hoca, sarı-lacivertli forma altında 32 karşılaşmaya çıktı.Dünya Kupası'nda Brezilya, Sırbistan ve Kamerun ile G Grubu'nda yer alan İsviçre, ilk maçını perşembe günü Kamerun ile oynayacak. Teknik direktör Murat Yakın, turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak gruptan çıkmayı hedeflediklerini söyledi.