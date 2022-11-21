Seferovic’e güveniyoruz

A Milli Takımımız 2022 Dünya Kupası'nda yer almasa da Türk kökenli İsviçreli teknik direktör Murat Yakın, Katar'da İsviçre'nin başarısı için ter dökecek… 48 yaşındaki teknik adam, SABAH Spor'a zorlu turnuva öncesi özel açıklamalarda bulundu.
Kupada işlerinin kolay olmadığını ancak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı ile yaptığımız sohbetten satır başları şöyle:
DURUMU ÇOK İYİ, GÖREV BEKLİYOR
İsviçre
Milli Takımı olarak Dünya Kupası'na tam anlamıyla hazırız. Seferovic'i kadroya davet ettik. Onunla geçen hafta görüştüm ve 'Durumun nasıl?' diye sordum.
Hiçbir problemi bulunmadığını ve oynamaya hazır olduğunu söyledi. Sağlık durumu da iyi. Kupa maçlarında Galatasaray'da oynadı, gol de attı. Biz de davet etmek istedik.
Ona ihtiyacımız var. Seferovic iyi bir forvet oyuncusu. Gol yollarında ona güveniyoruz.
HER MAÇIMIZI FİNAL GİBİ OYNAYACAĞIZ
Geçen
sene
Dünya Kupası elemelerinde
gayet iyiydik. Defans oyuncumuz
Akanji, Manchester
City'ye transfer oldu ki
bu kariyeri için çok önemli
bir adım. Orada daha
da tecrübe kazandı. Orta sahada Xhaka, Arsenal'de hep oynuyor. Formda bir şekilde geliyor Dünya Kupası'na.
Maçtan maça
bakacağız çünkü her maç kendi
içinde bir final gibi geçecek.
İyi yerleri hedefliyoruz. Brezilya,
Sırbistan, Kamerun maçlarımız
var. Zorlu bir gruptayız ama biz
de en iyi şekilde
hazırlandık.
KEŞKE TÜRKİYE DE KUPADA OLSAYDI
TÜRK
Milli Takımı oyuncularını çok beğeniyorum. Kaliteli bir ekip. Bence futbol şanssızlıkları sonucu Dünya Kupası'na katılamadılar.
Keşke Türkiye de Katar'da olsaydı. Bir dahaki turnuvalarda Türkiye'yi görmek ve İsviçre Milli Takımı olarak maç yapmak çok isteriz.
F.BAHÇE'Yİ İLGİYLE TAKİP EDİYORUM
Yıllardır
İsviçre'deyim ama Türkiye ligini takip etmeyi ihmal etmiyorum. Özellikle geçen sene Trabzonspor maçlarını seyrettim. Çok güçlü bir futbol ortaya koydular. Bu sene de Fenerbahçe'yi ilgiyle izliyorum. Süper Lig çok kuvvetli, zor bir lig.
Sadece büyük takımlar değil Anadolu takımları da çok iyi durumdalar.
JORGE JESUS ÖZEL BİR ADAM
Fenerbahçe'de
top oynamış biri olarak Fenerbahçe'nin bende özel bir yeri var. 2 senemi geçirdim. Jorge Jesus çok iyi ve özel bir teknik adam. İyi transferler de yaptılar. Antrenör değişikliğinin olumlu yansıdığını görüyorum Fenerbahçe'ye...
Çok gol atıyorlar. Arda Güler gibi genç oyuncular için sabır lazım. Anahtar kelime kesinlikle o. Çok çalışmak gerekiyor. Her antrenör bu tarz oyuncuların takımında olmasını ister.
İSVİÇRE'Yİ KATAR'A TAŞIDI
Karıyerınde daha önce 7 farklı takım çalıştıran ve Ağustos 2021'den bu yana İsviçre'nin başında olan Basel doğumlu Türk antrenör Murat Yakın, İsviçre'yi Dünya Kupası'na taşıdı. 1998-2000 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen 48 yaşındaki hoca, sarı-lacivertli forma altında 32 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli teknik adam, Dünya Kupası elemelerinde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak Katar vizesini kazandırdı.
BİZ BU GRUPTAN ÇIKARIZÇIKARIZ
Dünya Kupası'nda Brezilya, Sırbistan ve Kamerun ile G Grubu'nda yer alan İsviçre, ilk maçını perşembe günü Kamerun ile oynayacak. Teknik direktör Murat Yakın, turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak gruptan çıkmayı hedeflediklerini söyledi.